На жителя Кирова завели уголовное дело за торговлю незарегистрированными лекарствами.

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По версии следствия, полгода назад житель г. Кирова создал в интернете сайт, через который решил заняться торговлей не прошедших регистрацию в РФ лекарственных средств.

Лицензии на фармацевтическую деятельность кировчанин не имел.

7 августа подозреваемый в салоне своего автомобиля продал партию лекарств очередному клиенту и получил 110 тысяч рублей. Но оказалось, что сделка проходила под наблюдением сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области при поддержке сотрудников Управления Росгвардии Кировской области.

Мужчина был доставлен в следственный отдел и допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи провели обыски по месту его жительства и изъяли еще одну партию незарегистрированных лекарственных средств.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области