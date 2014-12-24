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Новости / Медицина

На жителя Кирова завели уголовное дело за торговлю незарегистрированными лекарствами.

Вчера, 12:19 | Просмотров: 129 | Версия для печати
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По версии следствия, полгода назад житель г. Кирова создал в интернете сайт, через который решил заняться торговлей не прошедших регистрацию в РФ лекарственных средств.
 
Лицензии на фармацевтическую деятельность кировчанин не имел.
 
7 августа подозреваемый в салоне своего автомобиля продал партию лекарств очередному клиенту и получил 110 тысяч рублей. Но оказалось, что сделка проходила под наблюдением сотрудников УЭБиПК УМВД России по Кировской области при поддержке сотрудников Управления Росгвардии Кировской области.
 
Мужчина был доставлен в следственный отдел и допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
 
Следователи провели обыски по месту его жительства и изъяли еще одну партию незарегистрированных лекарственных средств.
 
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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