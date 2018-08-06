Активность клещей пошла на спад.

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За прошедшую неделю с укусами клещами в медучреждения Кировской области обратились 516 человек.

Это на 25% меньше предыдущей недели. В числе пострадавших от клещей - 36 детей.

В целом за сезон зарегистрировано 14437 случаев укусов клещами, что ниже среднего многолетнего показателя на 7,7%.

Заболеваемость клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом остается ниже средних показателей за последние 10 лет.

С клещевым энцефалитом стационарно пролечено 83 человека. Клещевой боррелиоз выявлен у 147 обратившихся в больницы.

Количество заболевших детей клещевым энцефалитом – 8 человек, клещевым боррелиозом – 18 человек.