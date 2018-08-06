Роспотребнадзор: клещевым энцефалитом заболели уже 83 жителя области

Поделиться новостью:

Лето уже подходит к концу, скоро наступит осень, но это не значит, что клещи перестанут атаковать.





Несмотря на то, что в течение трёх недель прослеживается постепенное устойчивое снижение пострадавших от клещей, не стоит пренебрегать защитой от этих кровососов, так как в течение некоторого времени они ещё будут активны. Этот год считается неблагополучным по клещевым инфекциям, например, на прошедшей неделе зарегистрировано 516 укусов, а в прошлом году в это же время обращений было порядка двухсот.





ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«В этом году у нас заболели клещевым энцефалитом уже 83 человека, в прошлом году было 49. Да, мы обычно говорим, когда больше ста, - это уже высокий уровень заболеваемости. А так как у нас идет небольшой всё равно сдвиг по инкубационному периоду, то нарастание числа заболевших будет более выражено, чем пострадавших от укусов клещами еще в августе».





Клещевой боррелиоз в этом году выявили у 165 человек, в прошлом году 147. Среди пострадавших есть дети - 10% от числа заболевших. Ягоды, грибы и другие природные богатства вынуждают нас ходить в лес, где активность клещей очень высокая, поэтому не нужно забывать о профилактике. Находясь в местах обитания клещей, стоит надеть одежду светлых тонов и не оголять участки тела, также необходимо использовать средства химической защиты и проводить профилактические осмотры.





ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Конечно, нужно побеспокоиться о том, чтобы сделать прививки на следующий год. Это надо начинать с сентября прививаться, чтобы закончить в следующем году к весне, и через год тоже ревакцинацию провести к весне. Вот тогда будет полный курс вакцинации».





Добавим, что в этом году прививки сделали 40 тысяч жителей региона.