Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полису

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Небольшой прибор вместо ежедневных уколов. Семилетнему жителю Афанасьево в детской областной больнице установили инсулиновую помпу. Процедуру провели бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.





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Три года назад Вове Собенину поставили диагноз - диабет. Мальчик не может жить без инъекций инсулина. Болезненную процедуру проходилось проходить несколько раз в день.





ВОВА СОБЕНИН:

«В день - пять. Дополнительно, если сахар высокий, то дополнительно ставят один укол».





Теперь только один укол, причем раз в три дня. В областной детской больнице мальчику из Афанасьево установили инсулиновую помпу.





ВОВА СОБЕНИН:

«Мне стало лучше... Бегать... Не надо ставить укольчики».





Инсулиновая помпа сама поставляет вещество в кровь. Вова уже привык к прибору и практически его не замечает.





ЛЮБОВЬ СОБЕНИНА, МАМА ВОВЫ СОБЕНИНА:

«Первый день он осторожно к этому относился. Сейчас уже нет, может побежать, забыть про это все, схватит ее за проводок, с собой положит и побежит».





ОЛЬГА ШАНТИНА, ДЕТСКИЙ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:

«Помпа абсолютно не мешает, абсолютно. Она вообще не причиняет дискомфорта, даже если какой-то удар, даже падения бывают. Настолько прочное устройство и все эти коммуникации, она совершенно не страдает. И никак не ограничивает ни жизнь, ни подвижность ребенка».





Инсулиновую помпу Вове установили бесплатно по полису ОМС. Прибор прослужит примерно пять лет. Отметим, у кировских врачей уже имеется десятилетний опыт работы с таким оборудованием. Помощь оказывается в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.





Возможность устанавливать подобные устройства есть далеко не у всех регионов России. Помощь оказывается и детям из других регионов. В будущем правительство области планирует развивать инфраструктуру детской областной больницы.





ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Идет подготовка помещения для монтажа современного оборудования, которое будет установлено в детской областной больнице, причем со спецификой детства».





Предоставление качественной медицинской помощи - один из приоритетов государственной политике. В Кировской области модернизироваться будет не только оборудование, большая работа проводится по повышению квалификации врачей.