Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полису

Небольшой прибор вместо ежедневных уколов. Семилетнему жителю Афанасьево в детской областной больнице установили инсулиновую помпу. Процедуру провели бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.
- Как ты себя чувствуешь сегодня? Хорошо себя чувствуешь?
Три года назад Вове Собенину поставили диагноз - диабет. Мальчик не может жить без инъекций инсулина. Болезненную процедуру проходилось проходить несколько раз в день.
ВОВА СОБЕНИН:
«В день - пять. Дополнительно, если сахар высокий, то дополнительно ставят один укол».
Теперь только один укол, причем раз в три дня. В областной детской больнице мальчику из Афанасьево установили инсулиновую помпу.
ВОВА СОБЕНИН:
«Мне стало лучше... Бегать... Не надо ставить укольчики».
Инсулиновая помпа сама поставляет вещество в кровь. Вова уже привык к прибору и практически его не замечает.
ЛЮБОВЬ СОБЕНИНА, МАМА ВОВЫ СОБЕНИНА:
«Первый день он осторожно к этому относился. Сейчас уже нет, может побежать, забыть про это все, схватит ее за проводок, с собой положит и побежит».
ОЛЬГА ШАНТИНА, ДЕТСКИЙ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Помпа абсолютно не мешает, абсолютно. Она вообще не причиняет дискомфорта, даже если какой-то удар, даже падения бывают. Настолько прочное устройство и все эти коммуникации, она совершенно не страдает. И никак не ограничивает ни жизнь, ни подвижность ребенка».
Инсулиновую помпу Вове установили бесплатно по полису ОМС. Прибор прослужит примерно пять лет. Отметим, у кировских врачей уже имеется десятилетний опыт работы с таким оборудованием. Помощь оказывается в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.
Возможность устанавливать подобные устройства есть далеко не у всех регионов России. Помощь оказывается и детям из других регионов. В будущем правительство области планирует развивать инфраструктуру детской областной больницы.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Идет подготовка помещения для монтажа современного оборудования, которое будет установлено в детской областной больнице, причем со спецификой детства».
Предоставление качественной медицинской помощи - один из приоритетов государственной политике. В Кировской области модернизироваться будет не только оборудование, большая работа проводится по повышению квалификации врачей.
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