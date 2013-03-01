ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

10 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2856
EURO: 76.8250
Погода в городе Кирове:
утром:  +17...+19°C
днём:  +24...+26°C
Добавить в избранное
Новости / Медицина

Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полису

Вчера, 15:07 | Просмотров: 114 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Небольшой прибор вместо ежедневных уколов. Семилетнему жителю Афанасьево в детской областной больнице установили инсулиновую помпу. Процедуру провели бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. 

- Как ты себя чувствуешь сегодня? Хорошо себя чувствуешь? 

Три года назад Вове Собенину поставили диагноз - диабет. Мальчик не может жить без инъекций инсулина. Болезненную процедуру проходилось проходить несколько раз в день.

Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полисуВОВА СОБЕНИН:
«В день - пять. Дополнительно, если сахар высокий, то дополнительно ставят один укол».

Теперь только один укол, причем раз в три дня. В областной детской больнице мальчику из Афанасьево установили инсулиновую помпу.

ВОВА СОБЕНИН:
«Мне стало лучше... Бегать... Не надо ставить укольчики».

Инсулиновая помпа сама поставляет вещество в кровь. Вова уже привык к прибору и практически его не замечает.

Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полисуЛЮБОВЬ СОБЕНИНА, МАМА ВОВЫ СОБЕНИНА:
«Первый день он осторожно к этому относился. Сейчас уже нет, может побежать, забыть про это все, схватит ее за проводок, с собой положит и побежит».

Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полисуОЛЬГА ШАНТИНА, ДЕТСКИЙ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Помпа абсолютно не мешает, абсолютно. Она вообще не причиняет дискомфорта, даже если какой-то удар, даже падения бывают. Настолько прочное устройство и все эти коммуникации, она совершенно не страдает. И никак не ограничивает ни жизнь, ни подвижность ребенка».

Инсулиновую помпу Вове установили бесплатно по полису ОМС. Прибор прослужит примерно пять лет. Отметим, у кировских врачей уже имеется десятилетний опыт работы с таким оборудованием. Помощь оказывается в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

Возможность устанавливать подобные устройства есть далеко не у всех регионов России. Помощь оказывается и детям из других регионов. В будущем правительство области планирует развивать инфраструктуру детской областной больницы.

Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полисуДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Идет подготовка помещения для монтажа современного оборудования, которое будет установлено в детской областной больнице, причем со спецификой детства».

Предоставление качественной медицинской помощи - один из приоритетов государственной политике. В Кировской области модернизироваться будет не только оборудование, большая работа проводится по повышению квалификации врачей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В СКР подтвердили информацию об обысках, прошедших в компании "Кировспецмонтаж" по делу "парка Победы".

16:40 09.08.2018


В СКР подтвердили информацию об обысках, прошедших в компании "Кировспецмонтаж" по делу "парка…

В Лебяжском районе двух подростков обвиняют в грабежах и угоне.

16:20 09.08.2018


В Лебяжском районе двух подростков обвиняют в грабежах и угоне.

Первую закрытую контейнерную площадку для мусора установят в п. Новом.

16:05 09.08.2018


Первую закрытую контейнерную площадку для мусора установят в п. Новом.

Осенью в Кочуровском парке появится ливневая канализация.

15:37 09.08.2018


Осенью в Кочуровском парке появится ливневая канализация.

Кировчанка оформляла кредит и лишилась более 60 тысяч рублей.

14:52 09.08.2018


Кировчанка оформляла кредит и лишилась более 60 тысяч рублей.

Сотрудники Роспотребнадзора провели качество питьевой воды.

14:46 09.08.2018


Сотрудники Роспотребнадзора провели качество питьевой воды.

Активность клещей пошла на спад.

14:39 09.08.2018


Активность клещей пошла на спад.

Все новости

Вести. Кировская область

Шульгин озвучил интерес по благоустройству стадиона «Трудовые резервы»

18:41 09.08.2018


Шульгин озвучил интерес по благоустройству стадиона «Трудовые резервы»

Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полису

15:07 09.08.2018


Семилетнему Вове поставили инсулиновую помпу по полису

Роспотребнадзор: клещевым энцефалитом заболели уже 83 жителя области

14:44 09.08.2018


Роспотребнадзор: клещевым энцефалитом заболели уже 83 жителя области

Худрук ДК села Ныр – победитель конкурса лидеров сельских территорий

10:11 09.08.2018


Худрук ДК села Ныр – победитель конкурса лидеров сельских территорий

ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

17:52 08.08.2018


ГИБДД провела рейд по выявлению хаотично перебегающих дорогу пешеходов

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Инсулиновая помпа

01.03.2013


Инсулиновая помпа

Требуется помощь тяжело больному ребенку.

06.08.2016


Требуется помощь тяжело больному ребенку.

Инсулиновая помпа

10.02.2010


Инсулиновая помпа

Акция в помощь больным детям: Арсений Михалицын.

09.02.2015


Акция в помощь больным детям: Арсений Михалицын.

Новое медицинское оборудование в детской областной больнице

22.08.2008


Новое медицинское оборудование в детской областной больнице

Инсулиновая помпа

24.08.2011


Инсулиновая помпа

Популярные новости

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

31.07.2018


В Кирове планируют построить автотрассу из Чистых прудов в Радужный.

В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

02.08.2018


В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

27.07.2018


В Кирове из окна выпал 2-летний ребенок.

В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

03.08.2018


В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх