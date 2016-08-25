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Август в Кировской области объявлен месяцем мужского здоровья. И врачи, и спортсмены дают кировчанам несколько советов. Вывод один - сохранить хорошее самочувствие позволяет здоровый образ жизни.





Постоянно в тонусе и всегда в хорошей форме. Сергей Шамонин записался в спортивную секцию в 12 лет. Сегодня он профессиональный спортсмен, кандидат в мастера спорта по нескольким видам единоборств. Не только тренируется сам, но и тренирует других. Сергей уверен, что точно знает, как сохранить здоровье.





СЕРГЕЙ ШАМОНИН:

«Начинать день с зарядки, с позитивного отношения жизни. Не употреблять алкоголь, исключить все вредные привычки, которые у вас имеются. Возраст никогда не является каким-то показателем, не нужно записывать в старики после 40 лет. Как правило, после сорока лет, жизнь только начинается».





Игорь Ширалиев в спорте всего четыре года. Решил заняться им только в тридцать лет. На тренировку ходит три раза в неделю. Иногда он сравнивает себя прошлого и себя настоящего. Всегда выигрывает последний.





ИГОРЬ ШИРАЛИЕВ:

«Энергии больше стало. Движение - это жизнь. И в работе и во всем полегче стало».





Специалисты отмечают, что понятие "здоровье" гораздо шире, чем мы привыкли считать.





КОНСТАНТИН ТРИАНДАФИЛОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ УРОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Здоровьем является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия. Не только отсутствие болезней и физических дефектов».





По данным исследования, которое проводилось в 2016-м году, примерно половина мужчин имеют симптомы эректильной дисфункции. Избыточный вес, вредные привычки, все это отрицательно сказывается на выработке главного мужского гормона - тестостерона, а так же витамина "D".





АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:

«Узнать, соответствует ли норме уровень тестостерона и витамина "Д" очень просто, для этого даже не нужно сдавать анализы. Все, что нужно сделать - это встать на одну ногу, развести руки и закрыть глаза. Следующий шаг - досчитать до двадцати. Если все 20 секунд удастся продержаться в таком положении, значит все в порядке. Если же нет, следует проконсультироваться со специалистом».





Не редко мужские болезни имеют сердечно-сосудистые причины. Чтобы сохранить здоровье, необходимо следить за артериальным давлением, контролировать уровень холестерина, не забывать про вес и физическую активность.





АЛЕКСАНДР ИСАКОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ КАРДИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Каждый должен знать свой уровень сахара в крови. Это очень важно для того, чтобы предотвратить возможные проблемы, не только с мужским здоровьем, но и вообще. Проблемы, касающиеся сердечно-сосудистой системы, предотвратить развитие серьезных осложнений в виде инсультов и инфарктов».





В рамках месяца мужского здоровья в Кировской области пройдут различные акции, прямые телефонные линии, а так же будет организовано он-лайн консультирование.