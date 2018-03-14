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Новости / Медицина

Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше Лобастовой

Сегодня, 16:51 | Просмотров: 95 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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ГТРК «Вятка» и «Русфонд» продолжают совместную акцию помощи. Принять участие в судьбе больного ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить сколько угодно смс-сообщений со словом «ДЕТИ» на номер 5542. В вашей помощи нуждается Ксюша Лобастова. 

На 22-ой неделе беременности по результатам УЗИ у плода обнаружили врожденную двустороннюю косолапость. После родов с двухнедельного возраста Ксюшу начали лечить. Через интернет родители узнали про клинику в Ярославле. Приехали на консультацию. Девочке назначили лечение методом Понсети. Стопы удалось вывести в правильное положение. После лечения надели брейсы - это специальная обувь при косолапости. 

Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше ЛобастовойОЛЬГА ЛОБАСТОВА, МАМА КСЮШИ:
«Нужно было носить 23 часа в сутки ботинки. Дальше более щадящий режим уже 19 часов, 16. Видно было, она пошла со своими ровесниками. В год она ходила отлично».

В пятилетнем возрасте после перенесенной ангины у ребенка начались проблемы с кровью.

ОЛЬГА ЛОБАСТОВА, МАМА КСЮШИ:
«Когда у нас начались проблемы с кровью, это уже было 4 года, и от ботинок пришлось отказаться. Были синяки, не проходили они неделями. Это тромбоцитопения. Это очень низкое количество тромбоцитов. Перестали носить, и, пока мы боролись, у нас удалили селезенку».

Два года Ксения проходила лечение у гематологов. Перенесла операцию по удалению селезенки. Ребенка удалось вывести в ремиссию. В этот период брейсы не носили. Как только перестали носить брейсы - произошел рецидив косолапости, оперативное вмешательство было запрещено. В настоящее время ребенка можно оперировать.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Ксюше ЛобастовойМАКСИМ ВАВИЛОВ, ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, Д.М.Н. ООО «КЛИНИКА КОНСТАНТА» (ЯРОСЛАВЛЬ): 
«Операции планируется проводить поэтапно. На одной стопе с интервалом по готовности ребенка к плановому оперативному лечению по медицинским показателям».

Лечение платное. Его стоимость - 294 035 руб. Средств на лечение дочери у родителей нет. Читатели газеты "Коммерсант" и сайта rusfond.ru соберут 163 035 руб. Донор, пожелавший остаться неназванным, внесет 100 000 рублей. Не хватает 31 000 руб. Именно эту сумму просят собрать зрителей ГТРК «Вятка». 

Для помощи Ксюше отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Владельцы айфонов и телефонов на платформе андроид могут перевести пожертвование и через мобильное приложение. Другие способы помощи можно найти на сайте Русфонда.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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