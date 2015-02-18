В Кировской области появятся мобильные патронажные бригады паллиативной помощи.

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В настоящее время в регионе выстроена система оказания паллиативной помощи.

К концу года помимо 56-ти имеющихся паллиативных коек будут введены еще 60 дополнительных для взрослого населения. Кроме того, 3 детские койки созданы на базе Кировского областного хосписа, еще 3 – появятся в Кировской областной детской клинической больнице.

В этом году начнут работу 10 кабинетов паллиативной помощи: в Клинико-диагностическом центре, кировских городских больницах № 2, № 7, № 9 и в больницах Кирово-Чепецка, Слободского, Уржума, Котельнича, Советска и Омутнинска. В этих районных центрах также сформируют мобильные патронажные бригады для оказания помощи на дому взрослым пациентам и детям.

В Кирове детские мобильные паллиативные бригады появятся на базе Детской областной клинической больницы и в Детском клиническом консультативно-диагностическом центре.

Активно внедряются в практику и новые варианты медикаментозного лечения. До недавнего времени практически всюду использовались инъекционные способы обезболивания. Новые современные препараты, используемые в регионе, позволяют пациенту избавиться от болезненных ощущений при введении анальгетиков и перейти на лекарственные формы анальгетиков для неинвазивного применения: в виде таблеток и пластырей.

На базе Кировского областного хосписа организована работа круглосуточной «горячей линии».

По телефону (8332) 40-80-22 любой житель Кировской области может получить консультацию специалиста по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи.