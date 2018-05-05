В корпусах кировской городской больницы № 5 продолжается большой ремонт.

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В корпус стационара отремонтировали и покрасили фасад, обустроили входные группы.

В процессе – внутренняя отделка: будет отремонтирована операционная, оборудован холл, приемный покой, лестничные пролеты.

Кроме того, закончен ремонт второго корпуса стационара, где в конце года разместится отделение паллиативной помощи.

До конца года будет отремонтирован корпус филиала поликлиники в поселке Макарье.

Поликлиника больницы успешно участвует в реализации федерального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

В настоящее время здесь обустроены места ожидания пациентов, организованы безбаръерные регистратуры, доступная среда для пациентов с ограниченными возможностями и внедрена навигация.