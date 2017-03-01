В Кирове прошли практику студенты-медики из Италии.

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Студенты-иностранцы проходили практику на базе городской клинической больнице № 6 «Лепсе».

Студенты Элеонора Тундо (медицинский факультет Университета г. Павии) и Чезаре Донадоно (медицинский факультет Неаполитанского университета им. Фридриха II, г. Неаполь) учатся на хирургов.

Во время практики студенты познакомились с эндоскопическими методами диагностики заболеваний, ассистировали на хирургических операциях.

Студенческий обмен в рамках взаимодействия Кировского ГМУ с зарубежными университетами осуществляется уже много лет. Кировская городская клиническая больница №6 «Лепсе» неслучайно стала одной из баз практики для иностранных студентов.

Это многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оснащенное современным оборудованием, где жителям г. Кирова и Кировской области оказывается первичная медико-санитарная, специализированная и экстренная медицинская помощь.