О центре травматологии, ортопедии и хирургии
Ежедневный труд врачей, медсестер, санитаров - и травмпункт вырос в учреждение, не уступающее ведущим клиникам России. В стационаре получают медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах более 17000 пациентов. Планы развития центра глобальные - реализация проекта надстроя третьего этажа конференц-зала, увеличение коечного фонда, расширение планового приемного покоя, улучшение материально-технической базы.
МИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА КОГКБУЗ "ЦЕНТР ТРАВМОТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ":
«Продолжение повышения квалификации докторов в ведущих международных клиниках и участие в региональных и международных конференциях. Мы продолжаем развитие медицинского туризма для жителей других регионов России и начинаем привлечение иностранных граждан для оказания специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи».
Пациентами центра являются не только жители Кирова и области, но и других регионов страны с травмами опорно-двигательного аппарата, позвоночника, центральной и периферической нервных систем и термическими поражениями.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы не просто исправляете руки, ноги, вы еще и чужие ошибки исправляете - это, я считаю, очень дорого».
Около 17000 оперативных вмешательств в год проводится докторами клиники, 3700 из них - высокотехнологичных. В поликлинику ежемесячно обращаются около 16000 пациентов.
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