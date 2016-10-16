О центре травматологии, ортопедии и хирургии

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Современная медицина не стоит на месте. Не исключение и центр травматологии, ортопедии и хирургии. Как путь был проделан больницей за 55 лет, узнала Альбина Самигуллина.Ежедневный труд врачей, медсестер, санитаров - и травмпункт вырос в учреждение, не уступающее ведущим клиникам России. В стационаре получают медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах более 17000 пациентов. Планы развития центра глобальные - реализация проекта надстроя третьего этажа конференц-зала, увеличение коечного фонда, расширение планового приемного покоя, улучшение материально-технической базы.Пациентами центра являются не только жители Кирова и области, но и других регионов страны с травмами опорно-двигательного аппарата, позвоночника, центральной и периферической нервных систем и термическими поражениями.Около 17000 оперативных вмешательств в год проводится докторами клиники, 3700 из них - высокотехнологичных. В поликлинику ежемесячно обращаются около 16000 пациентов.