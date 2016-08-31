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В регионе началась массовая вакцинация против гриппа. Бесплатную прививку можно сделать на Театральной площади в специально оборудованных автомобилях.В числе первых сегодня прививку получили заместитель председателя Правительства области Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения региона Андрей Черняев. Прививочная кампания против гриппа проводится ежегодно, и охватывает сотни тысяч человек в Кировской области.Вирус гриппа меняется, но по определённым законам. Исследователи вычислили их и научились предсказывать, какой вирус будет опасен в наступившем эпидемиологическом сезоне. Поступившая в Кировскую область вакцина "Совигрипп" создана как раз под вирус, который будет наиболее распространен именно в этом году.За бесплатными прививками у автомобилей сразу же выстроилась очередь. Многие прививаются уже не первый раз и знают, что вакцинация эффективна.Для того, чтобы получить прививку нужно захватить с собой паспорт и медицинский полис. Специальные автомобили будут работать на Театральной площади с 4 по 7 сентября и с 10 по 14 сентября с 8:00 до 16:00. Кроме того, прививку можно получить в поликлинике по месту жительства.