В Фаленках в детском саду произошла вспышка заболевания сальмонеллезом.

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По факту заболевания детей сальмонеллезом в детском саду в п. Фаленки возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в мае 2018 года в первом корпусе МКДОУ детский сад «Родничок», расположенном в поселке Фаленки.

5 детей заболели сальмонеллезом. По предварительным данным, причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических правил, допущенных работниками детского сада.

С целью установления виновных лиц и истинных обстоятельств произошедшего по результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела.

В настоящее время допрошены потерпевшие, сотрудники детского сада, назначены экспертизы, проводятся иные следственные действия. Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области