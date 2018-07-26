Жительница п. Опарино отдала мошенникам 474 тысячи рублей, что получить "компенсацию" 7 млн рублей.

Поделиться новостью:

45-летняя жительница Опарино заказала в интернете таблетки, которые якобы выводят токсины из организма и помогают снизить вес.

Спустя некоторое женщине позвонил "московский следователь" и сообщил, что заказанные таблетки "были некачественные". И все потерпевшие могут получить "компенсацию".

Женщина выполнила все инструкции "следователя" и перевела деньги на услуги адвоката - 30 тысяч рублей.

Через некоторое время ей снова позвонили и сообщили, что "суд иск удовлетворил". Женщине полагалась "компенсация в размере 7 млн рублей".

Но чтобы получить деньги, нужно было перевести ""за разблокировку счета 120 тысяч рублей, налог 13%, услуги инкассации и страховку". Общая сумма составила 474 тысячи рублей.

Жительница п. Опарино сделала все, как просили, и только после этого усомнилась в правильности своих действий и обратилась в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление преступников

по информации УМВД по Кировской области