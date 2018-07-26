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Новости / Медицина

Жительница п. Опарино отдала мошенникам 474 тысячи рублей, что получить "компенсацию" 7 млн рублей.

Сегодня, 10:43 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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45-летняя жительница Опарино заказала в интернете таблетки, которые якобы выводят токсины из организма и помогают снизить вес.
 
Спустя некоторое женщине позвонил "московский следователь" и сообщил, что заказанные таблетки "были некачественные". И все потерпевшие могут получить "компенсацию".
 
Женщина выполнила все инструкции "следователя" и перевела деньги на услуги адвоката - 30 тысяч рублей.
 
Через некоторое время ей снова позвонили и сообщили, что "суд иск удовлетворил". Женщине полагалась "компенсация в размере 7 млн рублей".
 
Но чтобы получить деньги, нужно было перевести ""за разблокировку счета 120 тысяч рублей, налог 13%, услуги инкассации и страховку". Общая сумма составила 474 тысячи рублей.
 
Жительница п. Опарино сделала все, как просили, и только после этого усомнилась в правильности своих действий и обратилась в полицию.
 
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, полицейские проводят мероприятия, направленные на установление преступников
 
по информации УМВД по Кировской области


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