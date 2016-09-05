Сегодня в России отмечается День трезвости. Памятная дата имеет давнюю историю - еще в 1911 году союз трезвенников утвердил именно 11 сентября днем напоминания о том, что алкоголь опасен. Как обстоят дела с употреблением спиртного в Кировской области, и может ли алкоголь быть полезен для здоровья?
Безопасной дозы алкоголя не существует. Доказательных исследований о том, что небольшое употребление спиртных напитков благотворно влияет на организм - нет. Поэтому врачи советуют раз и навсегда выкинуть опасную мысль, что спиртное может быть полезно. Не может. Никакое, ни в каких дозах, ни при каких обстоятельствах.
АЛЕКСАНДР ИСАКОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ - КАРДИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Алкоголь не должен использоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это миф и его хотелось бы развеять».
Кировская область традиционно входит в число регионов с высоким процентом пьющего населения. Злоупотребление спиртным - социальная проблема, болезнь, от которой сложно избавиться, но очень легко стать зависимым. ЕЛЕНА КУРКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
«Кировская область по-прежнему остается регионом с высоким уровнем потребления алкоголя. В то же время показатели заболеваемости алкоголизмом имеет тенденцию к снижению. Показатели снизились на 20%, а смертность от отравлений упала в полтора раза».
Порой алкоголезависимые обращаются в частные наркологические клиники для так называемого кодирования, но современные наркологи считают этот метод, а также гипноз и внушение малоэффективными способами лечения болезни. Выбраться из запоя, временно перестать пить - можно и с помощью лекарств, но потом очень легко сорваться снова. Без постоянной и кропотливой работы над собой, без усилий по изменению образа жизни в самом широком смысле, избавиться от пагубного пристрастия нельзя. Легкого решения проблемы, если алкоголь стал проблемой - не бывает. Но кировские врачи знают, как в этом случае пациенту помочь.
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