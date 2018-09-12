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В Кировской области активно продолжается преобразование медицинских учреждений. Закончен ремонт кардиохирургического отделения областной клинической больницы.В отделении кардиохирургии в год проводится более полутора тысяч операций. Сейчас здесь организовано пять палат повышенной комфортности, в том числе, и детской, палата интенсивной терапии на четыре койко-места. Преобразился и реанимационный блок, где находятся пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии после оперативных вмешательств.Благодаря созданию в регионе Единой службы скорой помощи и санитарной авиации стала оперативнее и доступнее медицинская эвакуация. Более пятисот пациентов доставлено на вертолетах из районов с момента открытия площадки на территории областной больницы.Успешно развивается и система дистанционного мониторинга пациентов, и система теле-ЭКГ, за год работы которой выполнено около 60 тысяч исследований.Добавим, что до конца года после ремонта откроется еще несколько структурных подразделений в медучреждениях региона. А новая детская поликлиника на проспекте Строителей областного центра будет обслуживать юных кировчан из строящихся микрорайонов.