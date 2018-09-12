Закончен ремонт кардиохирургического отделения областной клинической больницы
В отделении кардиохирургии в год проводится более полутора тысяч операций. Сейчас здесь организовано пять палат повышенной комфортности, в том числе, и детской, палата интенсивной терапии на четыре койко-места. Преобразился и реанимационный блок, где находятся пациенты в тяжелом и крайне тяжелом состоянии после оперативных вмешательств.
ВАДИМ РАЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Сделан ремонт по последнему слову техники, применены современные, так называемые "чистые" технологии, шлюзовые двери, отделение оснащено современным оборудованием, позволяющим минимизировать все хирургические риски, в том числе, и анестезиологические риски».
Благодаря созданию в регионе Единой службы скорой помощи и санитарной авиации стала оперативнее и доступнее медицинская эвакуация. Более пятисот пациентов доставлено на вертолетах из районов с момента открытия площадки на территории областной больницы.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас пациенты, которые нуждаются в медицинской помощи, а основной вид помощи, который может значительно повлиять на повышение качества жизни, на выживаемость пациента, безусловно, оперативный, малоинвазивный – стентирование. Увеличивается количество и больших, сложных операций на сердце - пороки сердца, врожденные аномалии, протезирование клапанов, аортокоронарное шунтирование, и все происходит в этих стенах».
Успешно развивается и система дистанционного мониторинга пациентов, и система теле-ЭКГ, за год работы которой выполнено около 60 тысяч исследований.
АНТОН ЗАВАЛИН, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА:
«Это позволяет видеть электрокардиограмму пациентов не только фельдшеру, приехавшему на вызов, но и специалистам всех сосудистых отделений Кировской области, в том числе, регионального сосудистого центра областной клинической больницы».
Добавим, что до конца года после ремонта откроется еще несколько структурных подразделений в медучреждениях региона. А новая детская поликлиника на проспекте Строителей областного центра будет обслуживать юных кировчан из строящихся микрорайонов.
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