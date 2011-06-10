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Новости / Медицина

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 90 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Быстрее, качественнее, безопаснее. Сотрудники бригад скорой помощи показали своё мастерство на стадионе "Прометей".

По легенде произошло крупное ДТП, пострадали шесть человек. Среди них - беременная девушка. Задача медиков оказать первую помощь в кратчайшие сроки. Первая бригада вышла на старт. Вначале нужно проверить самых "тяжелых" пострадавших.

- Дыхание есть? Ирина, воздуховод!

Как говорят участники областных соревнований бригад скорой помощи, конкурсные дисциплины максимально приближены к реальной ситуации. У некоторых подобные случаи уже случались в рабочей практике. Здесь медики отрабатывают действия по самым частым в подобных ситуациях травмам.

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализмеЛЮДМИЛА ФЕДИНА, ФЕЛЬДШЕР, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тупые травмы живота. Черепно-мозговые травмы, с кровотечением открытым».

А в этой дисциплине оцениваются более глубокие знания. Пострадавший всего один, но условия те же. Авария произошла на федеральной трассе, у пострадавшего множественные переломы и травмы.

- Все потерпи, все будет хорошо.

Оказывать помощь - этого мало. Фельдшер скорой помощи из Омутнинска Марина Ичетовкина постоянно разговаривает с пострадавшим. Таким образом, медик поддерживает и его, и себя. Упражнение нужно выполнить максимум за 20-ть минут.

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализмеМАРИНА ИЧЕТОВКИНА, ФЕЛЬДШЕР, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«У девушки была черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей таза. Тупая травма живота».

Всего в областных соревнованиях бригад скорой помощи участвуют 17-ть команд. Акцент сделан на ДТП не случайно. Для медиков это один из самых сложных и ответственных вызовов. Судьи оценивают действия участников по тридцати критериям.

Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализмеАНТОН САМЫЛОВ, СУДЬЯ:
«На каждом этапе по 4 судьи. Они все эти критерии оценивают. Начиная с личной безопасности, наличие перчаток, заканчивая большими тонкостями медицинскими».

По результатам соревнований будет определена бригада, которая отправится защищать честь Кировской области на межрегиональном турнире в Перми.


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