Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме

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Быстрее, качественнее, безопаснее. Сотрудники бригад скорой помощи показали своё мастерство на стадионе "Прометей".По легенде произошло крупное ДТП, пострадали шесть человек. Среди них - беременная девушка. Задача медиков оказать первую помощь в кратчайшие сроки. Первая бригада вышла на старт. Вначале нужно проверить самых "тяжелых" пострадавших.Как говорят участники областных соревнований бригад скорой помощи, конкурсные дисциплины максимально приближены к реальной ситуации. У некоторых подобные случаи уже случались в рабочей практике. Здесь медики отрабатывают действия по самым частым в подобных ситуациях травмам.А в этой дисциплине оцениваются более глубокие знания. Пострадавший всего один, но условия те же. Авария произошла на федеральной трассе, у пострадавшего множественные переломы и травмы.Оказывать помощь - этого мало. Фельдшер скорой помощи из Омутнинска Марина Ичетовкина постоянно разговаривает с пострадавшим. Таким образом, медик поддерживает и его, и себя. Упражнение нужно выполнить максимум за 20-ть минут.Всего в областных соревнованиях бригад скорой помощи участвуют 17-ть команд. Акцент сделан на ДТП не случайно. Для медиков это один из самых сложных и ответственных вызовов. Судьи оценивают действия участников по тридцати критериям.По результатам соревнований будет определена бригада, которая отправится защищать честь Кировской области на межрегиональном турнире в Перми.