Сотрудники бригад скорой помощи соревновались в профессионализме
По легенде произошло крупное ДТП, пострадали шесть человек. Среди них - беременная девушка. Задача медиков оказать первую помощь в кратчайшие сроки. Первая бригада вышла на старт. Вначале нужно проверить самых "тяжелых" пострадавших.
- Дыхание есть? Ирина, воздуховод!
Как говорят участники областных соревнований бригад скорой помощи, конкурсные дисциплины максимально приближены к реальной ситуации. У некоторых подобные случаи уже случались в рабочей практике. Здесь медики отрабатывают действия по самым частым в подобных ситуациях травмам.
ЛЮДМИЛА ФЕДИНА, ФЕЛЬДШЕР, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тупые травмы живота. Черепно-мозговые травмы, с кровотечением открытым».
А в этой дисциплине оцениваются более глубокие знания. Пострадавший всего один, но условия те же. Авария произошла на федеральной трассе, у пострадавшего множественные переломы и травмы.
- Все потерпи, все будет хорошо.
Оказывать помощь - этого мало. Фельдшер скорой помощи из Омутнинска Марина Ичетовкина постоянно разговаривает с пострадавшим. Таким образом, медик поддерживает и его, и себя. Упражнение нужно выполнить максимум за 20-ть минут.
МАРИНА ИЧЕТОВКИНА, ФЕЛЬДШЕР, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«У девушки была черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей таза. Тупая травма живота».
Всего в областных соревнованиях бригад скорой помощи участвуют 17-ть команд. Акцент сделан на ДТП не случайно. Для медиков это один из самых сложных и ответственных вызовов. Судьи оценивают действия участников по тридцати критериям.
АНТОН САМЫЛОВ, СУДЬЯ:
«На каждом этапе по 4 судьи. Они все эти критерии оценивают. Начиная с личной безопасности, наличие перчаток, заканчивая большими тонкостями медицинскими».
По результатам соревнований будет определена бригада, которая отправится защищать честь Кировской области на межрегиональном турнире в Перми.
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