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Новости / Медицина

Новое оборудование в детском диагностическом центре

Сегодня, 15:15 | Просмотров: 113 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В детском диагностическом центре установили современные компьютерные комплексы для проведения нейрофизиологических исследований. Что это за оборудование?

Илья Казаков первым прошел обследование на новом оборудовании и уже ждет результатов. Мальчик находится на дневном стационаре в неврологическом отделении. Уже около четырех лет он страдает неврологическими головными болями, предварительный диагноз - мигрень.

Новое оборудование в детском диагностическом центреИЛЬЯ КАЗАКОВ:
«Нет никаких волнений, можно просто лежать, а всё остальное сделается само».
 
Новые комплексы позволят проводить исследования функционального состояния головного мозга у детей с периода новорожденности.

Новое оборудование в детском диагностическом центреАНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Раньше в амбулаторном звене таких аппаратов в Кировской области вообще не было. То есть, этот аппарат дает возможность проводить обследования, и вы заметили, что здесь видеокамера стоит. Статическое снятие электроэнцефалографии - таких аппаратов у нас большое множество, в том числе, и в межрайонных, районных больницах, этой проблемы нет».
 
Исследования назначаются и проводятся врачом-неврологом в случае подозрения у ребенка возникновения судорожных приступов и неврологических заболеваний, когда обычная ЭЭГ не позволяет прийти к однозначным выводам. Синхронно с регистрацией электрической активности мозга за ребенком наблюдают, что позволяет уловить кратковременные нарушения сознания.

Новое оборудование в детском диагностическом центреМАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР":
«Он позволяет длительно проводить мониторинг. То есть, мы можем сейчас такой аппарат ребенку показать, как надевается, мама дома наденет, вся информация запишется на флешку, и далее - врач уже функциональной диагностики это сможет расшифровать, то есть, будет запись, например, 12-ти часов, отрезка сна».
 
Введение в строй этого оборудования даст возможность увеличить ежедневный объем исследований и сократить сроки ожидания в полтора-два раза. Добавим, что специалисты функциональной диагностики пройдут повышение квалификации и ознакомятся со всеми возможностями аппарата.


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