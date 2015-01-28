Новое оборудование в детском диагностическом центре

Поделиться новостью:

В детском диагностическом центре установили современные компьютерные комплексы для проведения нейрофизиологических исследований. Что это за оборудование?Илья Казаков первым прошел обследование на новом оборудовании и уже ждет результатов. Мальчик находится на дневном стационаре в неврологическом отделении. Уже около четырех лет он страдает неврологическими головными болями, предварительный диагноз - мигрень.Новые комплексы позволят проводить исследования функционального состояния головного мозга у детей с периода новорожденности.Исследования назначаются и проводятся врачом-неврологом в случае подозрения у ребенка возникновения судорожных приступов и неврологических заболеваний, когда обычная ЭЭГ не позволяет прийти к однозначным выводам. Синхронно с регистрацией электрической активности мозга за ребенком наблюдают, что позволяет уловить кратковременные нарушения сознания.Введение в строй этого оборудования даст возможность увеличить ежедневный объем исследований и сократить сроки ожидания в полтора-два раза. Добавим, что специалисты функциональной диагностики пройдут повышение квалификации и ознакомятся со всеми возможностями аппарата.