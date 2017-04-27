В Пижанском районе зафиксирован новый случай бешенства.

Поделиться новостью:

Дикая лисица, зараженная бешенством, была обнаружена на территории деревни Лукино Пижанского района.

Животное забежало в деревню днем и набрасывалось на местных собак.

По информации управления ветеринарии по Кировской области, в лаборатории проверили анализы лисы и установили диагноз «бешенство».

В целом на 20 сентября зарегистрировано 13 случаев бешенства. 7 - у лисиц, 4 - у енотовидных собак, 1 - у собаки и 1 - у коровы.

Заболевшие животные выявлены в Арбажском, Зуевском, Котельничском, Лебяжском, Оричевском, Пижанском, Свечинском, Советском и Фаленском районах.