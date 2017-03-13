В Кирове будут судить экс-сотрудника министерства здравоохранения.

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Бывший сотрудник минздрава Кировской области обвиняется в незаконном предпринимательстве и покушении на мошенничество.

По версии следствия, в 2017-2018 годах начальник отдела материально-ресурсного обеспечения министерства здравоохранения помог одной из фирм получить договоры на техническое обслуживание 12-ти областных госучреждений здравоохранения.

Руководителем фирмы оказалась его ближайшая родственница.

Чиновник, используя служебные полномочия, склонял руководителей госучреждений подписать акты приемки фактически невыполненных услуг и перечислить подконтрольному ему Обществу денежные средства в качестве оплаты по заключенным договорам на общую сумму более 100 тысяч рублей.

Но замысел не удалось довести до конца. Часть руководителей медучреждений отказались перечислять денежные средства за невыполненные работы.

В ходе следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения с последующей передачей в суд для рассмотрения по существу.

по информации СУ СКР по Кировской области