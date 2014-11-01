В Кирове ищут пациента, пропавшего из психиатрической больницы.

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Полиция просит оказать содействие в установлении местонахождения без вести пропавшего 62-летнего мужчины.

Отделом полиции № 1 УМВД России по г. Кирову разыскивается Зыков Сергей Васильевич, 1956 года рождения, который ночью покинул лечебное учреждение, расположенное по адресу: г. Киров, п. Ганино, ул. Майская.

Приметы: на вид 62-63 года, худощавого телосложения, рост 1650-170 см., волосы седые короткие, на лице щетина, имеется лобная залысина, хромает на обе ноги, глаза карие.

Был одет: синею спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные в сеточку кожаные туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, позвоните по телефонам: (8332) 674-319, 674-325, 36-16-22, 8-953-948-1177, 45-02-99 или 02 (с мобильных телефонов - 102).

по информации УМВД по Кировской области