Новые передвижные флюорографы

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«Комплексы передаются в ЦРБ в районах, они будут выезжать в дальние села, чтобы пациентам не нужно было никуда ездить, а к ним приезжала медпомощь. Причем, самая современная - это цифровые флюорографы, которые смогут передавать изображение для двойного прочтения и подтверждения диагноза. В том числе в областной центр - это очень удобно».

Сегодня четырем Центральным районным больницам передали передвижные флюорографы. Особенность нового оборудования в том, что оно цифровое - а это значит, что снимок автоматически передается врачу, где бы он не находился.Чтобы сделать снимок, врачу нужно несколько секунд. Далее он автоматически загружается в компьютер и отправляется в любое медицинское учреждение - будь то районная ЦРБ или областная больница.Все оборудование помещается в обыкновенный ПАЗик. Правда, обыкновенный он только снаружи, внутри это хорошо оборудованный рентген кабинет. Здесь два входа - один для врача - это его рабочее место, другой для пациента.Флюорографы уедут в Слободской, Советск, Котельнич и Вятские Поляны. Все автомобили имеют высокую проходимость. Это особенно важно при поездках в отдаленные села. Расписание работы передвижных рентген-кабинетов в скором времени появится на сайте регионального Минздрава.