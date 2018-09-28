Новые передвижные флюорографы
ДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ, РЕНТГЕНОЛОГ:
«Человек встает сюда, лаборант при помощи пульта поднимает его, либо опускает пациента - регулирует для обследования грудной клетки».
Чтобы сделать снимок, врачу нужно несколько секунд. Далее он автоматически загружается в компьютер и отправляется в любое медицинское учреждение - будь то районная ЦРБ или областная больница.
ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главная цель - это здоровье населения и ранняя профилактика онко-заболеваний. Сегодня мы передали крупным межрайонным центрам четыре передвижных флюорографа, на очереди три передвижных мамографа. Это значит, что в реальном времени можно получить консультации, проведя на месте такую процедуру».
Флюорографы уедут в Слободской, Советск, Котельнич и Вятские Поляны. Все автомобили имеют высокую проходимость. Это особенно важно при поездках в отдаленные села. Расписание работы передвижных рентген-кабинетов в скором времени появится на сайте регионального Минздрава.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!