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Новости / Медицина

Новые передвижные флюорографы

Вчера, 20:45 | Просмотров: 124 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Сегодня четырем Центральным районным больницам передали передвижные флюорографы. Особенность нового оборудования в том, что оно цифровое - а это значит, что снимок автоматически передается врачу, где бы он не находился.

Новые передвижные флюорографыДМИТРИЙ КОСОЛАПОВ, РЕНТГЕНОЛОГ:
«Человек встает сюда, лаборант при помощи пульта поднимает его, либо опускает пациента - регулирует для обследования грудной клетки».

Чтобы сделать снимок, врачу нужно несколько секунд. Далее он автоматически загружается в компьютер и отправляется в любое медицинское учреждение - будь то районная ЦРБ или областная больница.

Новые передвижные флюорографыДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Комплексы передаются в ЦРБ в районах, они будут выезжать в дальние села, чтобы пациентам не нужно было никуда ездить, а к ним приезжала медпомощь. Причем, самая современная - это цифровые флюорографы, которые смогут передавать изображение для двойного прочтения и подтверждения диагноза. В том числе в областной центр - это очень удобно».
 
 
Все оборудование помещается в обыкновенный ПАЗик. Правда, обыкновенный он только снаружи, внутри это хорошо оборудованный рентген кабинет. Здесь два входа - один для врача - это его рабочее место, другой для пациента.

Новые передвижные флюорографыИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Главная цель - это здоровье населения и ранняя профилактика онко-заболеваний. Сегодня мы передали крупным межрайонным центрам четыре передвижных флюорографа, на очереди три передвижных мамографа. Это значит, что в реальном времени можно получить консультации, проведя на месте такую процедуру».

Флюорографы уедут в Слободской, Советск, Котельнич и Вятские Поляны. Все автомобили имеют высокую проходимость. Это особенно важно при поездках в отдаленные села. Расписание работы передвижных рентген-кабинетов в скором времени появится на сайте регионального Минздрава.


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