В Кирове можно сдать экспресс-тест на ВИЧ в мобильных пунктах.

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В Кировской области стартовала Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» и проводимая в рамках нее Неделя тестирования.

В рамках акции любой желающий может пройти бесплатное тестирование на ВИЧ на базе Центров по профилактике и борьбе со СПИД, в поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах тестирования, организованных во многих городах России.

В Кирове мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ развернутся в ТЦ «Лидер» (Маршала Конева, 1) и РЦ «Неон» (Ломоносова, 25).

Режим работы пунктов:

ТЦ «Лидер»: 1-2 декабря – с 11.00 до 16.00.

РЦ «Неон»: 1 декабря – с 21.00 до 00.00.

Бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование и узнать свой ВИЧ-статус смогут все желающие жители и гости города. Для этого достаточно всего одной капли крови из пальца. Результат готов уже через 15 минут.

Сдать тест на ВИЧ можно будет и во многих городских и областных государственных медицинских учреждениях, а также в Центре СПИД (Маклина, 3).

Акция продлится до 2 декабря.