В Вятскоплянской ЦРБ открылось офтальмологическое отделение.

Поделиться новостью:

Новое отделение - структурное подразделение Кировской клинической офтальмологической больницы.

Ежегодно здесь планируется проводить до тысячи операций.

Дневной стационар рассчитан на 12 пациенто-мест, круглосуточный - на 8 коек.

Подразделение оснащено современным оборудованием, в том числе факоэмульсификатором. Новый аппарат используется для бесшовных операций по ультразвуковому удалению катаракты вместо выполнявшейся ранее устаревшей методики – с наложением швов. Факоэмульсификация считается золотым стандартом лечения катаракты.

Новое отделение полностью приспособлено для комфортного пребывания маломобильных групп населения.

В Вятскополянской ЦРБ также установлены аппараты «искусственная почка» и осуществляется процедура гемодиализа как для жителей Вятскополянского района, так и близлежащих населенных пунктов, а также иногородних пациентов, в частности, жителей Республики Татарстан.