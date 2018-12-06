В Кирове построят необычный ФАП в форме креста

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Студенты-архитекторы стали финалистами всероссийского конкурса "лучший объект социальной инфраструктуры". 3 место занял проект Фельдшерско-акушерского пункта в номинации "Постройки. Медицинские учреждения". Какие именно архитектурные решения позволили нашим архитекторам победить в конкурсе?Наши студенты принимали участие во всероссийском конкурсе "лучшие объекты социальной инфраструктуры" впервые, да и сам конкурс архитектурных проектов тоже проводился первый раз. Всего на суд жюри было представлено 103 проекта, причем все они были выполнены конструкторскими бюро и профессиональными архитекторами с большим опытом работы. Наш проект был создан кировскими студентами, и, не смотря на это, он смог занять в условиях серьезной конкуренции высокое, 3 место.Проект ФАПа ранее был представлен на межрегиональном лесном форуме, где также привлек внимание специалистов и общественности.Авторам проекта повезло - он не останется только на бумаге. Ни на что не похожий, единственный в России ФАП в виде креста будет построен в селе Папулово Лузского района Кировской области.