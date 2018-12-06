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Новости / Медицина

В Кирове построят необычный ФАП в форме креста

Сегодня, 17:39 | Просмотров: 33 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Студенты-архитекторы стали финалистами всероссийского конкурса "лучший объект социальной инфраструктуры". 3 место занял проект Фельдшерско-акушерского пункта в номинации "Постройки. Медицинские учреждения". Какие именно архитектурные решения позволили нашим архитекторам победить в конкурсе?

Наши студенты принимали участие во всероссийском конкурсе "лучшие объекты социальной инфраструктуры" впервые, да и сам конкурс архитектурных проектов тоже проводился первый раз. Всего на суд жюри было представлено 103 проекта, причем все они были выполнены конструкторскими бюро и профессиональными архитекторами с большим опытом работы. Наш проект был создан кировскими студентами, и, не смотря на это, он смог занять в условиях серьезной конкуренции высокое, 3 место.

В Кирове построят необычный ФАП в форме крестаКСЕНИЯ БРЫЗГАЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО ЦЕНТРА ВЯТГУ:
«Наш проект фельдшерско-акушерского пункта разработан для Кировской области, призван перевернуть отношение людей к ФАПам с точки зрения архитектуры, сделать их удобными, привлекательными».
 
Проект ФАПа ранее был представлен на межрегиональном лесном форуме, где также привлек внимание специалистов и общественности.

В Кирове построят необычный ФАП в форме крестаАНДРЕЙ ПЫРКИН, СТУДЕНТ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ВЯТГУ:
«Когда мы с Ксенией Валерьевной разрабатывали этот проект, мы использовали символику красного креста. Сделали красивую входную группу».
 
Авторам проекта повезло - он не останется только на бумаге. Ни на что не похожий, единственный в России ФАП в виде креста будет построен в селе Папулово Лузского района Кировской области.


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