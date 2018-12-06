В Кирове построят необычный ФАП в форме креста
Наши студенты принимали участие во всероссийском конкурсе "лучшие объекты социальной инфраструктуры" впервые, да и сам конкурс архитектурных проектов тоже проводился первый раз. Всего на суд жюри было представлено 103 проекта, причем все они были выполнены конструкторскими бюро и профессиональными архитекторами с большим опытом работы. Наш проект был создан кировскими студентами, и, не смотря на это, он смог занять в условиях серьезной конкуренции высокое, 3 место.
КСЕНИЯ БРЫЗГАЛОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО ЦЕНТРА ВЯТГУ:
«Наш проект фельдшерско-акушерского пункта разработан для Кировской области, призван перевернуть отношение людей к ФАПам с точки зрения архитектуры, сделать их удобными, привлекательными».
Проект ФАПа ранее был представлен на межрегиональном лесном форуме, где также привлек внимание специалистов и общественности.
АНДРЕЙ ПЫРКИН, СТУДЕНТ 4 КУРСА ФАКУЛЬТЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ВЯТГУ:
«Когда мы с Ксенией Валерьевной разрабатывали этот проект, мы использовали символику красного креста. Сделали красивую входную группу».
Авторам проекта повезло - он не останется только на бумаге. Ни на что не похожий, единственный в России ФАП в виде креста будет построен в селе Папулово Лузского района Кировской области.
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