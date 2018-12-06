Конкурс гигиенистов стоматологических

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- Налет вижу, в первом сегменте 16-тый зуб – пломба.

«Многие приходят и говорят - вот вы сейчас будите чистить зубы ультразвуком и эмаль будет сдираться. На самом деле нет, это не правда, эмаль не испортится. Эта медицинская процедура важна, её нужно делать раз в два года».

«Всего лишь 18 лет этой специальности. У нас в колледже уже 6 лет готовят специалистов данного профиля, и сегодня медицинские организации имеют возможность принять на работу таких специалистов».

«Гигиенист общается с ребенком, с родителями, проводит профессиональную гигиену полости рта, обучает ребенка, как правильно чистить зубы, какие продукты полезные, какие вредные».

Сегодня в Кирове выбирают лучшего гигиениста стоматологического. Конкурс профессионального мастерства проводится уже в четвертый раз, хотя специальность это относительно новая. Чем занимается гигиенист и что включает в себя профилактика зубных заболеваний?Анастасия Минеева работает гигиенистом стоматологическим более двух лет. Говорит, нравится дарить людям красивую и чистую улыбку. Первое, что приходится делать - учить взрослых людей правильно чистить зубы. Так, движения зубной щеткой должны быть вертикальными, а микробы нужно удалять не только с зубов, но и с языка. Кроме того, не стоит увлекаться отбеливанием - оно делает эмаль более чувствительной, а вот удаление зубного налета напротив, процедура важная и даже обязательная.Задача конкурсанток показать свои профессиональные навыки в работе с конкретным пациентом - во-первых, грамотно диагностировать проблемы, далее научить правильно ухаживать за ротовой полостью и сделать ручную и ультра-звуковую чистку. За гигиенистами внимательно следят члены жюри. Конкурсантам есть за что бороться - у победителя будет возможность повысить квалификацию в одной из европейских клиник. К слову в Европе средний процент кариеса среди населения 50, в России 99 процентов.Конкурс не случайно проводится именно в детской стоматологической поликлинике. Заниматься профилактикой здесь начали достаточно давно. В поликлинике есть даже специальный кабинет, где малышей обучают правильно чистить зубы.Конкурс "Лучший по профессии" среди гигиенистов стоматологических проводится в Кировской области в 4 раз.У регионального победителя будет возможность принять участие во всероссийском этапе в сентябре 2019 года в Москве.