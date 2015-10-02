Нанолек запустил цикл производства препарата для диабетиков

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На заводе Нанолек был запущен полный цикл производства современного сахароснижающего препарата. Теперь по объему выпускаемых лекарств для людей, страдающих сахарным диабетом Кировская область войдет в тройку мировых лидеров.Полной локализации важного препарата предшествовал тщательный анализ производственных площадок. И Кировская область смогла предоставить такую площадку - и лидер Биофармацевтического кластера завод "Нанолек" полностью соответствует высочайшим международным стандартам качества. Предприятие запускает полный цикл производства препарата глюкофаж - современного эталона в лечении преддиабета и сахарного диабета 2 типа.Новое производство позволит создать на заводе 65 дополнительных рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет вырастут на 150 миллионов рублей ежегодно. Выпускаемый в Кировской области препарат входит в список важнейших лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения.За счет открытия производственной линии на Нанолеке, Россия в обозримом будущем сможет полностью отказаться от импортных поставок сахароснижающего препарата глюкофаж. Такой вклад в производственную независимость страны трудно переоценить. По объемам производства лекарства для диабетиков Кировская область войдет в тройку мировых лидеров, после Франции и Греции.