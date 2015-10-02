Нанолек запустил цикл производства препарата для диабетиков
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«На заводе "Нанолек", который больше всего похож на инопланетный космический корабль, затерянный в лесах Кировской области, будет производиться 400 миллионов таблеток от диабета 2-го типа в год. И это станет залогом успешного выполнения стратегии Фарма 2020».
Полной локализации важного препарата предшествовал тщательный анализ производственных площадок. И Кировская область смогла предоставить такую площадку - и лидер Биофармацевтического кластера завод "Нанолек" полностью соответствует высочайшим международным стандартам качества. Предприятие запускает полный цикл производства препарата глюкофаж - современного эталона в лечении преддиабета и сахарного диабета 2 типа.
ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Безусловно, это очень ценный вклад в здоровье нации, развитие экономики, продвижение новых технологий, которые позволяют нашу фармакологию делать конкурентоспособной. Мы знаем, что у компании "Нанолек" большие планы, и мы будем помогать эти планы реализовывать».
Новое производство позволит создать на заводе 65 дополнительных рабочих мест, налоговые отчисления в бюджет вырастут на 150 миллионов рублей ежегодно. Выпускаемый в Кировской области препарат входит в список важнейших лекарственных препаратов Всемирной организации здравоохранения.
МАТТИАС ВЕРНИКЕ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР MERCK BIOPHARMA RUSSIA & CIS:
«Когда мы принимали стратегическое решение о переходе к производству в России, мы были уверены, что качество продукции ни в чем не будет уступать препаратам, которые мы производим в других странах. Мы очень рады тому, как развивается фармакологическая индустрия в России».
За счет открытия производственной линии на Нанолеке, Россия в обозримом будущем сможет полностью отказаться от импортных поставок сахароснижающего препарата глюкофаж. Такой вклад в производственную независимость страны трудно переоценить. По объемам производства лекарства для диабетиков Кировская область войдет в тройку мировых лидеров, после Франции и Греции.
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