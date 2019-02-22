Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБ
Год назад детская поликлиника Кирово-Чепецкой ЦРБ переехала в новое здание. Электронная очередь, безбарьерная регистратура, детский уголок. Новшества пришли и по качеству приема юных пациентов.
ОЛЬГА ФРОЛОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ:
«То, что открыт кабинет, он находится здесь в детской поликлинике стало удобно проводить профосмотры. Ребенок может сдать одномоментно кровь, пройти специалистов, пройти УЗИ. Это позволяет нам укладываться в 1-2 дня».
В кабинете УЗИ идет плановый осмотр месячного ребенка. Под рукой у специалиста новый, современный аппарат. В нем есть специальные детские датчики, позволяющие проводить УЗИ сердца, брюшной полости, почек, головного мозга. Одно из преимуществ - быстрая и точная диагностика. С появлением прибора в поликлинике уже проведено свыше трех тысяч исследований.
НАТАЛЬЯ КАРАУЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ УЗИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ:
ЕЛЕНА АЛИЗЕНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ:
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