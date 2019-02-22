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Новости / Медицина

Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБ

Сегодня, 10:54 | Просмотров: 129 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Продолжается оснащение медицинских организаций региона современным диагностическим оборудованием. В рамках целевой программы Российской Федерации в конце прошлого года новые аппараты УЗИ поступили в 14 детских поликлиник, среди них и ЦРБ Кирово-Чепецка.

Год назад детская поликлиника Кирово-Чепецкой ЦРБ переехала в новое здание. Электронная очередь, безбарьерная регистратура, детский уголок. Новшества пришли и по качеству приема юных пациентов.

Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБОЛЬГА ФРОЛОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ:
«То, что открыт кабинет, он находится здесь в детской поликлинике стало удобно проводить профосмотры. Ребенок может сдать одномоментно кровь, пройти специалистов, пройти УЗИ. Это позволяет нам укладываться в 1-2 дня».

В кабинете УЗИ идет плановый осмотр месячного ребенка. Под рукой у специалиста новый, современный аппарат. В нем есть специальные детские датчики, позволяющие проводить УЗИ сердца, брюшной полости, почек, головного мозга. Одно из преимуществ - быстрая и точная диагностика. С появлением прибора в поликлинике уже проведено свыше трех тысяч исследований.

Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБНАТАЛЬЯ КАРАУЛОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ УЗИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ:
«Нам удобно. И педиатрам. Они сразу открыли карточку электронную, посмотрели. Если есть отклонения, которые выявлены при наших исследованиях, то педиатр сразу берет ребенка на контроль».
 
 
Аппарат переносной, что позволяет делать высокоточные обследования в любых условиях. За поликлиникой закреплено свыше 9 тысяч жителей города и района.

Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБЕЛЕНА АЛИЗЕНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ЦРБ:
«Разделение потоков. Дети со взрослыми не встречаются. Плюс, здоровые дети ходят отдельно от больных. Контакта у них нет».
 
 
По федеральной целевой программе современное медицинское оборудование появилось также в детских поликлиниках Вятских Полян, Котельнича, Слободского, Яранска и Советска. Всего за прошлый год было приобретено 54 прибора различного предназначения на сумму свыше 120 миллионов рублей. Оснащение ими детских поликлиник региона будет продолжено и в дальнейшем.


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