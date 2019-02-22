Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБ

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«Нам удобно. И педиатрам. Они сразу открыли карточку электронную, посмотрели. Если есть отклонения, которые выявлены при наших исследованиях, то педиатр сразу берет ребенка на контроль».

«Разделение потоков. Дети со взрослыми не встречаются. Плюс, здоровые дети ходят отдельно от больных. Контакта у них нет».

Продолжается оснащение медицинских организаций региона современным диагностическим оборудованием. В рамках целевой программы Российской Федерации в конце прошлого года новые аппараты УЗИ поступили в 14 детских поликлиник, среди них и ЦРБ Кирово-Чепецка.Год назад детская поликлиника Кирово-Чепецкой ЦРБ переехала в новое здание. Электронная очередь, безбарьерная регистратура, детский уголок. Новшества пришли и по качеству приема юных пациентов.В кабинете УЗИ идет плановый осмотр месячного ребенка. Под рукой у специалиста новый, современный аппарат. В нем есть специальные детские датчики, позволяющие проводить УЗИ сердца, брюшной полости, почек, головного мозга. Одно из преимуществ - быстрая и точная диагностика. С появлением прибора в поликлинике уже проведено свыше трех тысяч исследований.Аппарат переносной, что позволяет делать высокоточные обследования в любых условиях. За поликлиникой закреплено свыше 9 тысяч жителей города и района.По федеральной целевой программе современное медицинское оборудование появилось также в детских поликлиниках Вятских Полян, Котельнича, Слободского, Яранска и Советска. Всего за прошлый год было приобретено 54 прибора различного предназначения на сумму свыше 120 миллионов рублей. Оснащение ими детских поликлиник региона будет продолжено и в дальнейшем.