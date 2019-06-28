Кировчанин заразился энцефалитом, выпив сырое козье молоко.

С начала сезона в Кировской области зарегистрирован 21 подтвержденный случай заболеваний клещевым энцефалитом (в 2018 году - 31 случай).Клещевым боррелиозом заболело 74 человека (в 2018 году - 64 случая).В течение нескольких месяцев за медпомощью в связи с укусами клещами обратилось 11172 человека человек, в том числе детей - 1699, что выше уровня 2018 года, но не превышает среднемноголетний период.Пострадавшие зарегистрированы во всех районах Кировской области.За последнюю неделю клещи укусили 978 человек, что меньше предыдущей недели (1299 случаев).Зарегистрирован первый случай заражения через козье молоко. Риск заражения вирусом таким образом весьма высок. Вирус в крови животных быстро размножается и способен проникать в молоко.Особенно опасно употребление сырого молока детьми. Нередко из-за большой инфицирующей дозы и отсутствия профилактики развиваются смертельные исходы от клещевого энцефалита при таком пути заражения.