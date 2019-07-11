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Кировские врачи спасли мальчика, укушенного змеей.

Кировские врачи спасли мальчика, укушенного змеей.

Вчера, 11:10
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Кировские врачи спасли мальчика, укушенного змеей.
Врачи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии спасли ребенка, которого укусила змея.

8-летний Никита поступил в Центр из п. Юбилейного Оричевского района с жалобами на боль в кисти правой руки.

Первоначально он пояснил, что гулял во дворе своего дома и упал в траву. О том, что его укусила змея, ребенок никому не сказал.

Спустя некоторое время мама мальчика забила тревогу. У Никиты появился отек, ребенок был весь холодный. Мальчик почувствовал слабость и недомогание. Мама вызвала врача.

Тем временем состояние Никиты стало ухудшаться. В Киров мальчика экстренно доставили на вертолете санитарной авиации. К этому времени отек стал нарастать на плечо и предплечье, началась интоксикация организма.

Пациента сразу же госпитализировали в отделение реанимации. Мальчик по-прежнему никому не говорил об укусе змеи. По словам врачей, случай был уникален тем, что мальчику не вводили вакцину против змеиного яда, что необходимо сделать в течение суток.

Опытные специалисты, оценив клиническую картину и характерные и парные колотые раны на руке точно установили диагноз - укус ядовитой змеи - назначили необходимое лечение. И сейчас жизни Никиты ничего не угрожает. 

Напомним, что при укусе змеи необходимо наложить давящую повязку выше места укуса, принять возвышенное положение конечности, чтобы предотвратить отек, и незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.

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