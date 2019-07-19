От Хантера до полиомиелита: вятский кластер в российской фармацевтике.

Вопросы развития российской фармацевтики были обсуждены на предприятии "Нанолек". Его посетили эксперты в сфере лекарственного импортозамещения.
Хантераза. Так называется орфанный препарат для лечения больных с «синдромом Хантера». Его производство на территории России снижает финансовую нагрузку на федеральный бюджет и обеспечит бесперебойное наличие лекарства для пациентов.
Другой фармапрорыв совершен в выпуске вакцина от полиомиелита. Пока она делается на основе зарубежных субстанций. Но в скором времени она станет полностью отечественным препаратом.
МАКСИМ СТЕЦЮК, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БМК "НАНОЛЕК":
«Для справки. В мире потребность в данной вакцине порядка 20 млн. доз. А мощности общемировые не превышают 60 млн. доз. Представляете, какой это задел на экспорт».
Посмотреть всю производственную цепочку и стало целью приезда экспертов национальной премии в области импортозамещения. Они посетили химико-аналитическую, биохимическую лаборатории, реакторный и изоляторный участки. Фармацевтика в России - одна из ведущих на сегодня сфер, ориентированная уже на импортозамещение.
ДМИТРИЙ ЧАГИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА:
«Мы понимаем, что у нас нет понятия федеральная система здравоохранения, региональная, частная. Есть единое понятие национальная система здравоохранения. Поэтому, для нас очень важно, что вопросы импортозамещения это не вопросы столиц. Это вопросы увлеченности и того, что уже есть».
В Кировской области применили системный подход в развитии медицинских инноваций. На территории региона создается фармацевтический кластер "Биополис". Он поможет не только экономике, но и сфере образования, в частности - вузовской науке.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мне кажется, объединение таких усилий в сфере высоких технологий, образовательных, социальных, медицинских и позволит создать те условия, когда работать в России, в Кировской области будет интересно, выгодно и к нам будут стремиться».
Предстоящее в будущем году начало локализации выпуска вакцины от полиомиелита станет одним из шагов по строительству дополнительных производственных мощностей будущего кластера и созданию новых рабочих мест.