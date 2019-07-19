От Хантера до полиомиелита: вятский кластер в российской фармацевтике.

Вопросы развития российской фармацевтики были обсуждены на предприятии "Нанолек". Его посетили эксперты в сфере лекарственного импортозамещения.Хантераза. Так называется орфанный препарат для лечения больных с «синдромом Хантера». Его производство на территории России снижает финансовую нагрузку на федеральный бюджет и обеспечит бесперебойное наличие лекарства для пациентов.Другой фармапрорыв совершен в выпуске вакцина от полиомиелита. Пока она делается на основе зарубежных субстанций. Но в скором времени она станет полностью отечественным препаратом.Посмотреть всю производственную цепочку и стало целью приезда экспертов национальной премии в области импортозамещения. Они посетили химико-аналитическую, биохимическую лаборатории, реакторный и изоляторный участки. Фармацевтика в России - одна из ведущих на сегодня сфер, ориентированная уже на импортозамещение.В Кировской области применили системный подход в развитии медицинских инноваций. На территории региона создается фармацевтический кластер "Биополис". Он поможет не только экономике, но и сфере образования, в частности - вузовской науке.Предстоящее в будущем году начало локализации выпуска вакцины от полиомиелита станет одним из шагов по строительству дополнительных производственных мощностей будущего кластера и созданию новых рабочих мест.