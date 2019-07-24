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Для малышей с тяжёлой гипоксией: техническое обновление перинатального центра.

Для малышей с тяжёлой гипоксией: техническое обновление перинатального центра.

Сегодня, 17:15
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Анастасия Елсукова

В перинатальном центре появилось новое современное оборудование для выхаживания младенцев. Это два аппарата искусственной вентиляции легких и аппарат для проведения гипотермии при асфиксии у новорождённых. Подробнее об их предназначении расскажет Анастасия Елсукова.

В Перинатальном центре - "пополнение". Новое оборудование позволяет выхаживать малышей с тяжелой гипоксией. Есть состояния, которые акушеры-гинекологи не могут контролировать во время беременности, например, обвитие пуповины вокруг шеи. На этом фоне могут возникнуть проблемы, помочь справиться с которыми и призван новый аппарат.

НАТАЛЬЯ СВИНЦОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Он предназначен для системного охлаждения кожи ребенка, чтобы охладить головной мозг и удерживать заданную температуру 34 градуса на протяжении 3х суток, 72 часа».

Необходимо это для того, чтобы уменьшить повреждения головного мозга. Затем аппарат постепенно нагревает тело малыша до нормальной температуры. Раньше медики применяли пассивную гипотермию: вручную меняли хладокомпоненты и постоянно измеряли температуру. Теперь процесс автоматизирован. Появились в Перинатальном центре и современные аппараты искусственной вентиляции легких.

НАТАЛЬЯ СВИНЦОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ НОВОРОЖДЕННЫХ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Наши дети, они инкубируются трубочками без манжетки, то есть возможны утечки подаваемой кислородной смеси, а этот аппарат считывает процент потери воздушно-кислородной смеси и гарантированный объем малышу дает».

В основном респираторной поддержки требуют дети, родившиеся раньше срока. Здесь, в Перинатальном центре, выхаживают малышей весом 500 граммов и выше. Но есть и совсем удивительные случаи.

ТАТЬЯНА ТРУНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«У нас на практике с 10 года прошло 2 малыша, которые выжили с весом менее 500 граммов: 420 и 480 граммов, в принципе с благоприятным исходом для деток и их семей».

В Перинатальном центре каждый десятый ребенок рождается недоношенным. За полгода 53 малыша появились на свет с весом до полутора килограммов, половина из них уже выписаны домой. Сегодня у врачей есть всё необходимое для того, чтобы не просто выходить таких детей, но и дать им шанс на полноценную жизнь и возможность ничем не отличаться от сверстников.

Для малышей с тяжёлой гипоксией: техническое обновление перинатального центра.

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