Для малышей с тяжёлой гипоксией: техническое обновление перинатального центра.

В перинатальном центре появилось новое современное оборудование для выхаживания младенцев. Это два аппарата искусственной вентиляции легких и аппарат для проведения гипотермии при асфиксии у новорождённых. Подробнее об их предназначении расскажет Анастасия Елсукова.В Перинатальном центре - "пополнение". Новое оборудование позволяет выхаживать малышей с тяжелой гипоксией. Есть состояния, которые акушеры-гинекологи не могут контролировать во время беременности, например, обвитие пуповины вокруг шеи. На этом фоне могут возникнуть проблемы, помочь справиться с которыми и призван новый аппарат.Необходимо это для того, чтобы уменьшить повреждения головного мозга. Затем аппарат постепенно нагревает тело малыша до нормальной температуры. Раньше медики применяли пассивную гипотермию: вручную меняли хладокомпоненты и постоянно измеряли температуру. Теперь процесс автоматизирован. Появились в Перинатальном центре и современные аппараты искусственной вентиляции легких.В основном респираторной поддержки требуют дети, родившиеся раньше срока. Здесь, в Перинатальном центре, выхаживают малышей весом 500 граммов и выше. Но есть и совсем удивительные случаи.В Перинатальном центре каждый десятый ребенок рождается недоношенным. За полгода 53 малыша появились на свет с весом до полутора килограммов, половина из них уже выписаны домой. Сегодня у врачей есть всё необходимое для того, чтобы не просто выходить таких детей, но и дать им шанс на полноценную жизнь и возможность ничем не отличаться от сверстников.