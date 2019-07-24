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Вирус приходит из леса - в Кировской области новые случаи бешенства

Вирус приходит из леса - в Кировской области новые случаи бешенства

Вчера, 15:04
237
Юлия Шалаева

В конце июля в Кировской области были зафиксированы два новых случая бешенства животных. В Арбажском районе заболевание выявлено у рыси, а в Сунском - у коровы.

Что такое бешенство животных Галина Буравлева из села Курчум знает не понаслышке. На её глазах мучительно умирал любимый пес по кличке Алтай. Животное стало вести себя неадекватно, и женщина сразу сообщила об этом в районную ветстанцию.

- У нас здесь ходят лисы. Его укусили - т.к. он лизал рану.

Этот случай произошел в Курчуме в марте, после чего в Сунском районе был введен карантин по бешенству. Ветеринары ездили по селам и прививали домашних питомцев. Опасный вирус вновь напомнил о себе в июне - в селе Верхосунье Сунского района бешенство выявили у дикой лисицы.

Не прошло и месяца и вновь тревожная новость из Сунского района - в поселке Новый заболела бешенством корова.

ЕЛЕНА ЛЫСКОВА, ВЕДУЩИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Там заболела тёлка в частном секторе - проявила агрессию, было обильное слюнотечение и гибель животного».

Бешенство - это очень опасное заболевание. Вирус приходит из дикой природы и не щадит никого. Если животное заразилось, то гибель неизбежна и наступает в течение десяти дней. Уберечь питомца поможет прививка, которую нужно делать регулярно.

ЕЛЕНА ЛЫСКОВА, ВЕДУЩИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Против бешенства вакцинируются все теплокровные животные - это кошки, собаки, сельхозживотные, один раз в год ежегодно против этой болезни».

Всего в текущем году в регионе выявлено девять случаев бешенства - в основном у диких животных. Последний зафиксирован у рыси 26 июля в деревне Большой Кугунур Арбажского района.

Вирус приходит из леса - в Кировской области новые случаи бешенства

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