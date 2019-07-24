Вирус приходит из леса - в Кировской области новые случаи бешенства

В конце июля в Кировской области были зафиксированы два новых случая бешенства животных. В Арбажском районе заболевание выявлено у рыси, а в Сунском - у коровы.Что такое бешенство животных Галина Буравлева из села Курчум знает не понаслышке. На её глазах мучительно умирал любимый пес по кличке Алтай. Животное стало вести себя неадекватно, и женщина сразу сообщила об этом в районную ветстанцию.Этот случай произошел в Курчуме в марте, после чего в Сунском районе был введен карантин по бешенству. Ветеринары ездили по селам и прививали домашних питомцев. Опасный вирус вновь напомнил о себе в июне - в селе Верхосунье Сунского района бешенство выявили у дикой лисицы.Не прошло и месяца и вновь тревожная новость из Сунского района - в поселке Новый заболела бешенством корова.Бешенство - это очень опасное заболевание. Вирус приходит из дикой природы и не щадит никого. Если животное заразилось, то гибель неизбежна и наступает в течение десяти дней. Уберечь питомца поможет прививка, которую нужно делать регулярно.Всего в текущем году в регионе выявлено девять случаев бешенства - в основном у диких животных. Последний зафиксирован у рыси 26 июля в деревне Большой Кугунур Арбажского района.