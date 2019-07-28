Снова научиться ходить: в Кирове новый тренажёр для перенёсших инсульт.

Кировский Центр медицинской реабилитации получил новое оборудование для восстановления пациентов после инсульта. Как на них проходят лечебные тренировки?Вот так шаг за шагом люди, перенесшие инсульт, возвращают себе навыки ходьбы. Тренажер состоит из параллельных брусьев и лестницы с регулировкой высоты ступеней. Он предназначен для восстановления пациентов после заболеваний, поражающих двигательные функции человека.Николай Вагин в центре четвертый день. Поставленный мужчине диагноз инсульт спинного мозга. Основным методом терапии служит медикаментозное лечение. Но для восстановления функций позвоночника могут использоваться и физиопроцедуры.Тренировки на динамическом тренажере для Николая Ивановича только начинаются.А этот прибор служит для восстановления двигательной функции верхних конечностей и развития мелкой моторики. Он имитирует движения рук и плеч. Упражнения имеют разный уровень сложности и проводятся в формате компьютерной игры. Такой курсреабилитации уже на ранних стадиях может помочь быстрому выздоровлению.С пациентами работает целая бригада врачей. От терапевта до психолога. Ими составляется индивидуальный план реабилитационных мероприятий. В ближайшем будущем в него будут включаться и новые занятия в зале лечебной физкультуры. В центр поступит тренажер для тренировки баланса и равновесия. Всё это помогает человеку вернуться к полноценной жизни.