Снова научиться ходить: в Кирове новый тренажёр для перенёсших инсульт.

Кировский Центр медицинской реабилитации получил новое оборудование для восстановления пациентов после инсульта. Как на них проходят лечебные тренировки?
Вот так шаг за шагом люди, перенесшие инсульт, возвращают себе навыки ходьбы. Тренажер состоит из параллельных брусьев и лестницы с регулировкой высоты ступеней. Он предназначен для восстановления пациентов после заболеваний, поражающих двигательные функции человека.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
«Зачастую пациенты после инсульта имеют очень быструю утомляемость. Поэтому, мы постепенно индивидуально наращиваем и уровень сложности, и время проведения тренировки. Т.е. все очень индивидуально».
Николай Вагин в центре четвертый день. Поставленный мужчине диагноз инсульт спинного мозга. Основным методом терапии служит медикаментозное лечение. Но для восстановления функций позвоночника могут использоваться и физиопроцедуры.
Тренировки на динамическом тренажере для Николая Ивановича только начинаются.
НИКОЛАЙ ВАГИН, ПАЦИЕНТ:
«Без труда ничего не сделаешь. Вот сейчас придется через силу, но зато мышцы будут укрепляться».
А этот прибор служит для восстановления двигательной функции верхних конечностей и развития мелкой моторики. Он имитирует движения рук и плеч. Упражнения имеют разный уровень сложности и проводятся в формате компьютерной игры. Такой курс
реабилитации уже на ранних стадиях может помочь быстрому выздоровлению.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:
«У кого-то с очень хорошим реабилитационным потенциалом восстановление происходит очень быстро. У кого-то чуть медленнее. Но очень важно, чтобы пациент был мотивирован на хороший результат и важно, чтобы пациент старался выполнять все, что рекомендует специалист по медицинской реабилитации».
С пациентами работает целая бригада врачей. От терапевта до психолога. Ими составляется индивидуальный план реабилитационных мероприятий. В ближайшем будущем в него будут включаться и новые занятия в зале лечебной физкультуры. В центр поступит тренажер для тренировки баланса и равновесия. Всё это помогает человеку вернуться к полноценной жизни.