С начала сезона 12 кировчан пострадали от укусов змей

Климатические аномалии повлияли на поведение представителей местной фауны. Кировчане все чаще сталкиваются со змеями - не только в парках, но и в самых оживленных микрорайонах, и возле дорог. От укусов змей уже пострадали более десяти человек.Большая черная змея. Желтые пятна на голове видны не сразу. Животное не ядовитое, но все равно становится не по себе. Увидеть такое в городе - большая неожиданность. Кировчане выкладывают в соцсетях фотографии со змеями. Рассказывают,где и когда их увидели. Зоолог Владимир Сотников говорит, что пресмыкающихся больше не стало. Это отнюдь не нашествие. Их просто чаще стали фотографировать и обсуждать.В наших краях водятся три вида змей. Ужи, гадюки и медянки. Последние встречаются только на юге области. А так же безногая ящерица - веретеница. Ядовита только гадюка. Зоолог говорит, что при встрече, пресмыкающихся лучше просто обойти, ведь первыми на людей они не нападают.Обходят не все. В этом сезоне в областной центр травматологии обратились 12 человек. Их укусила гадюка. Десятерым пострадавшим ввели противоядие. Оставшимся пришлось пройти курс лечения.Медики говорят, при укусе такого животного необходимо сразу вызвать скорую помощь.Существует распространенное заблуждение, что яд змеи из раны можно высосать ртом. Делать так ни в коем случае нельзя. Это не только не эффективно, но и опасно. Первая помощь при укусе змеи заключается в другом.Если затянуть с доставкой пострадавшего, то это значительно усложнит дальнейшее лечение. Даже противоядие не поможет, говорят врачи. Придется проходить большой курс лечения и восстановления.