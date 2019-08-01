Узнать свой статус: Киров посетила "Экспедиция-тест на ВИЧ "

В Кировской области завершилась всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". О ее предварительных итогах - в репортаже Юлии Шалаевой.В течение трех дней эти передвижные лаборатории колесили по Кировской области. Всероссийская "Экспедиция: тест на ВИЧ" побывала в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском, Котельниче и Вятских Полянах. В тестировании приняли участия почти полторы тысячи человек.После Кировской области экспедиция отправится в республику Марий Эл. Всего до конца года она охватит сорок регионов страны. Главная цель, говорят специалисты, не обследовать население, а донести до людей важную информацию. Впрочем, знать свой ВИЧ-статус ни для кого не будет лишним.По закону, когда кто-то сдает экспресс-тест на ВИЧ, ему обязательно оказывают консультацию - психолог рассказывает, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается и как себя защитить.Сам процесс взятия анализа крови занимает несколько минут и почти безболезненный.Тест на ВИЧ специалисты рекомендуют проходить раз в год. Но делают это меньшинство. Так, в Кировской области по статистике обследуется лишь 27 процентов человек. Остальные уверены, что их это не коснется.Так, по результатам экспедиции двое участников акции из Кирова и Вятских полян направлены на обследование в СПИД-Центр.В целом, в нашем регионе каждый месяц врачи выявляют до 20 новых случаев ВИЧ-инфекции и большинство из заболевших социально благополучные люди.