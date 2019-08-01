Узнать свой статус: Киров посетила "Экспедиция-тест на ВИЧ "

В Кировской области завершилась всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция". О ее предварительных итогах - в репортаже Юлии Шалаевой.
В течение трех дней эти передвижные лаборатории колесили по Кировской области. Всероссийская "Экспедиция: тест на ВИЧ" побывала в Кирове, Кирово-Чепецке, Слободском, Котельниче и Вятских Полянах. В тестировании приняли участия почти полторы тысячи человек.
АНДРЕЙ АМИРОВ, КОНСУЛЬТАНТ ПРОЕКТА "ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ":
«Везде было большое количество людей, участвующих в тестировании. Много задавали вопросов. Хорошо тестируется взрослое население - старше 40-50 лет».
После Кировской области экспедиция отправится в республику Марий Эл. Всего до конца года она охватит сорок регионов страны. Главная цель, говорят специалисты, не обследовать население, а донести до людей важную информацию. Впрочем, знать свой ВИЧ-статус ни для кого не будет лишним.
- Здравствуйте, вы хотите сдать кровь на ВИЧ? Пожалуйста, присаживайтесь.
По закону, когда кто-то сдает экспресс-тест на ВИЧ, ему обязательно оказывают консультацию - психолог рассказывает, что такое ВИЧ-инфекция, как она передается и как себя защитить.
ЛАРИСА ДАНЬКОВА, ПРОЦЕДУРНАЯ МЕДСЕСТРА ОБЛАСТНОГО СПИД-ЦЕНТРА:
«Абсолютно нечего бояться. Тестирование анонимное, паспортные данные мы не спрашиваем. Это предварительное тестирование на ВИЧ инфекцию».
Сам процесс взятия анализа крови занимает несколько минут и почти безболезненный.
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Оценить результат скрининга можно уже через 15 минут. Если появилась только одна полоса, значит результат отрицательный. По прошествии 15 минут тест оценивать уже нельзя».
Тест на ВИЧ специалисты рекомендуют проходить раз в год. Но делают это меньшинство. Так, в Кировской области по статистике обследуется лишь 27 процентов человек. Остальные уверены, что их это не коснется.
АНДРЕЙ АМИРОВ, КОНСУЛЬТАНТ ПРОЕКТА "ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ":
«Диагноз ВИЧ-инфекция могут выставить только сотрудники центра СПИДа. Экспресс-тест, который мы делаем на антитела, дает предварительные результаты, но практически всегда он подтверждается после в медицинском учреждении».
Так, по результатам экспедиции двое участников акции из Кирова и Вятских полян направлены на обследование в СПИД-Центр.
В целом, в нашем регионе каждый месяц врачи выявляют до 20 новых случаев ВИЧ-инфекции и большинство из заболевших социально благополучные люди.