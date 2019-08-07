Для отдалённых деревень: в Кирове начали действовать мультидисциплинарные бригады

В регион пришла еще одна партия спецтранспорта для доставки в медучреждения пожилых пациентов, проживающих в отдаленных деревнях. Первая - поступила еще месяц назад и уже начала свою работу.Газель на пять пассажирских мест с автоматическим подъемником и возможностью перевозки маломобильных пассажиров уже колесит по отдаленным деревням в черте Кирова. Сегодня бригада, состоящая из медиков и соцработника, держит путь в деревню Сунцовы.Находится деревня в 20 км от Кирова: ехать не так уж и далеко, но по бездорожью. Пожилых пациентов о визите гостей предупреждают заранее. Составлен график работы мобильных бригад.Антонине Петровне - 83 года, она одна тянет на себе всё "хозяйство". Говорит о здоровье и подумать некогда: дачный сезон в самом разгаре. Но все же сегодня пенсионерка оставит все свои дела и отправится на медобследование.Машины используются, как для доставки пожилых и маломобильных жителей в медучреждения, так и для выезда бригад непосредственно к месту проживания пациентов. Это позволит всем тем, кто проживает в отдаленных деревнях, своевременно проходить необходимые медосмотры и скрининги.Первые 18 машин повышенной проходимости поступили в регион еще месяц назад. На сегодня уже совершено порядка сотни выездов. Больше тысячи пожилых пациентов доставлены в поликлиники для прохождения медосмотров. Сегодня новые автомобили получили еще 16 районных больниц.