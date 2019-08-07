Для отдалённых деревень: в Кирове начали действовать мультидисциплинарные бригады

В регион пришла еще одна партия спецтранспорта для доставки в медучреждения пожилых пациентов, проживающих в отдаленных деревнях. Первая - поступила еще месяц назад и уже начала свою работу.
Газель на пять пассажирских мест с автоматическим подъемником и возможностью перевозки маломобильных пассажиров уже колесит по отдаленным деревням в черте Кирова. Сегодня бригада, состоящая из медиков и соцработника, держит путь в деревню Сунцовы.
Находится деревня в 20 км от Кирова: ехать не так уж и далеко, но по бездорожью. Пожилых пациентов о визите гостей предупреждают заранее. Составлен график работы мобильных бригад.
Антонине Петровне - 83 года, она одна тянет на себе всё "хозяйство". Говорит о здоровье и подумать некогда: дачный сезон в самом разгаре. Но все же сегодня пенсионерка оставит все свои дела и отправится на медобследование.
АНТОНИНА ЖЕСТКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. СУНЦОВЫ:
«Мне главное глаза, я же на двух операциях уже с глазами была 11
Последний раз в поликлинике Антонина Петровна была еще зимой. Добиралась сама. Сейчас ее доставят туда и обратно. На месте ее будет сопровождать соцработник».
ОКСАНА КОНОНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ П. КОСТИНО:
«У них заранее составлен перечень, что они должны пройти. Кому-то нужна флюорография, кому-то маммография, комму-то нужна консультация окулиста, они все эти исследования в одном месте, в одно время проходят».
Машины используются, как для доставки пожилых и маломобильных жителей в медучреждения, так и для выезда бригад непосредственно к месту проживания пациентов. Это позволит всем тем, кто проживает в отдаленных деревнях, своевременно проходить необходимые медосмотры и скрининги.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работа мобильных бригад - это не только оказание медицинской помощи. В рамках первых выездов выявлено 30 человек, которые нуждаются в социальном обслуживании на дому, но ранее на учете не состояли».
Первые 18 машин повышенной проходимости поступили в регион еще месяц назад. На сегодня уже совершено порядка сотни выездов. Больше тысячи пожилых пациентов доставлены в поликлиники для прохождения медосмотров. Сегодня новые автомобили получили еще 16 районных больниц.