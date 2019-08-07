Районные больницы получили автомобили для доставки пациентов из деревни

Ещё 16 центральных районных больниц получили новые автомобили для перевозки пожилых жителей отдаленных сел и деревень. Машины поступили в Кировскую область в рамках национального проекта «Демография».
Эти автомобили будут использоваться как для доставки пожилых и маломобильных граждан в медицинские организации, так и для выезда медицинских и социальных работников непосредственно к месту проживания пациентов. Сейчас в регионе уже 34 таких автомобиля, первая партия поступила месяц назад. И за это время совершено больше ста выездов мобильных бригад, осмотрено около 800 человек. Более 1 200 человек смогли пройти диспансеризацию.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Также пациенты доставлялись для прохождения дообследования, для проведения флюорографических, маммографических снимков, эти машины востребованы, со стороны министерства здравоохранения установлен жесткий контроль использования этих машин, мы составили графики, они размещены на сайтах медицинских учреждений, министерства здравоохранения, чтобы мы понимали, когда, в какой населенный пункт выезжает данная машина, какое количество пациентов доставляется и когда выезжают врачи вместе с социальными работниками в населенные пункты».
Такие мультидисциплинарные бригады, состоящие из медиков и соцработников, созданы во всех районах в рамках реализации системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пожилой человек должен получать необходимую медицинскую помощь, социальные работники точно так же оказывают необходимую помощь, в том числе, и квалифицированную именно по уходу, и сейчас у нас полторы тысячи социальных работников до конца пройдут обучение принципам ухода».
Новые машины позволят существенно повысить доступность качественной медицинской помощи, в том числе, и для лиц с ограниченными возможностями. Добавим, что автомобили поступили в регион в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография», который направлен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старше трудоспособного возраста.