Районные больницы получили автомобили для доставки пациентов из деревни

Ещё 16 центральных районных больниц получили новые автомобили для перевозки пожилых жителей отдаленных сел и деревень. Машины поступили в Кировскую область в рамках национального проекта «Демография».Эти автомобили будут использоваться как для доставки пожилых и маломобильных граждан в медицинские организации, так и для выезда медицинских и социальных работников непосредственно к месту проживания пациентов. Сейчас в регионе уже 34 таких автомобиля, первая партия поступила месяц назад. И за это время совершено больше ста выездов мобильных бригад, осмотрено около 800 человек. Более 1 200 человек смогли пройти диспансеризацию.Такие мультидисциплинарные бригады, состоящие из медиков и соцработников, созданы во всех районах в рамках реализации системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами.Новые машины позволят существенно повысить доступность качественной медицинской помощи, в том числе, и для лиц с ограниченными возможностями. Добавим, что автомобили поступили в регион в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в нацпроект «Демография», который направлен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старше трудоспособного возраста.