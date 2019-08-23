В Кирове отремонтировали детскую поликлинику №4

В детской поликлинике №4 на улице Монтажников завершился ремонт.
- Здесь была взята за логистику система разделения по двум зданиям.
Улучшенная логистика пациентов - одно из основных преображений поликлиники №4. За несколько месяцев здесь обновили оборудование и интерьеры. На ремонт было выделено 10 млн рублей.
МАРИЯ САВИНОВА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР":
«Разделение потоков, как мы уже говорили, то есть сейчас здоровые детишки в том корпусе - выздоравливающие - в этом. Обновился бокс, то есть теперь с инфекционным заболеванием можно прийти в отдельный вход и получить консультацию специалиста».
Во время ожидания своей очереди дети могут посмотреть мультики и порисовать. Помимо ремонта, в поликлинике установили электронный терминал для выдачи талонов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И то, что мы увидели сегодня, - это очередной шаг, чтобы первичное звено стало дружелюбным к пациентам и к докторам, которые здесь работают, потому что большую часть проводят на рабочем месте».
Добавим, что все работы были проведены в рамках федерального проекта «Программа развития детского здравоохранения».