В Кирове отремонтировали детскую поликлинику №4

В детской поликлинике №4 на улице Монтажников завершился ремонт.Улучшенная логистика пациентов - одно из основных преображений поликлиники №4. За несколько месяцев здесь обновили оборудование и интерьеры. На ремонт было выделено 10 млн рублей.Во время ожидания своей очереди дети могут посмотреть мультики и порисовать. Помимо ремонта, в поликлинике установили электронный терминал для выдачи талонов.Добавим, что все работы были проведены в рамках федерального проекта «Программа развития детского здравоохранения».