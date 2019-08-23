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В Слободском обсуждают переезд детской поликлиники

В Слободском обсуждают переезд детской поликлиники

Вчера, 15:07
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Артем Макаров

В Слободском обсуждают инициативу о переносе детской поликлиники. Предполагается, что медучреждение переедет из центра города. Многие жители хотят оставить все, как есть.

Улица Гоголя, дом №96. Центр Слободского. В этом здании уже много лет располагается детская поликлиника. Горожанке привыкли, многим очень удобно её посещать. Недавно было принято решение перенести медучреждение. К такой инициативе многие отнеслись отрицательно.

- Если на окраине будет, конечно, против. Здесь удобно, здесь автобусы ходят.
- И ребенок может сам добраться, если он большой достаточно. Добираться легче, проще.
- Здесь все устраивает.
- Да мне без разницы. Так же.

Министерство здравоохранения планирует возвести новый современный объект на улице Грина, неподалеку от западного въезда в город.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
«Пустырь. Его площадь 38 соток. Именно здесь будет возведена детская поликлиника. Сначала будет построен объект. Уже потом создана инфраструктура, отремонтирована дорога, а на соседних улицах организуют пешеходные переходы».

Неподалеку от этого места располагаются многоквартирные дома. Глава Слободского говорит, что добраться до этого места проблем не составит, да и сам микрорайон, где будет возведен объект, является достаточно густонаселенным. Место подходит по многим параметрам.

ИРИНА ЖЕЛВАКОВА, ГЛАВА Г. СЛОБОДСКОГО:
«Транспортных проблем нет. Есть доступность общественного транспорта. Для строительства данного социального объекта есть нормы, есть ГОСТы. Игнорировать их невозможно».

Глава Слободского откровенно отвечает на вопросы горожан. Участок, где возведут медкомплекс, всё ещё находится в собственности муниципалитета. Срок возведения детского медицинского комплекса не известен. Заказчик - министерство здравоохранения Кировской области - от комментария отказалось. Съемки в здании, где сейчас находится поликлиника, запретили.

В Слободском обсуждают переезд детской поликлиники

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