В Слободском обсуждают переезд детской поликлиники

В Слободском обсуждают инициативу о переносе детской поликлиники. Предполагается, что медучреждение переедет из центра города. Многие жители хотят оставить все, как есть.Улица Гоголя, дом №96. Центр Слободского. В этом здании уже много лет располагается детская поликлиника. Горожанке привыкли, многим очень удобно её посещать. Недавно было принято решение перенести медучреждение. К такой инициативе многие отнеслись отрицательно.Министерство здравоохранения планирует возвести новый современный объект на улице Грина, неподалеку от западного въезда в город.Неподалеку от этого места располагаются многоквартирные дома. Глава Слободского говорит, что добраться до этого места проблем не составит, да и сам микрорайон, где будет возведен объект, является достаточно густонаселенным. Место подходит по многим параметрам.Глава Слободского откровенно отвечает на вопросы горожан. Участок, где возведут медкомплекс, всё ещё находится в собственности муниципалитета. Срок возведения детского медицинского комплекса не известен. Заказчик - министерство здравоохранения Кировской области - от комментария отказалось. Съемки в здании, где сейчас находится поликлиника, запретили.