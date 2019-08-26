Жители Мирного просят вернуть больницу

Проблему медицинского обслуживания в поселке Мирном вновь обсуждали в Общественной палате. Полноценной больницы по нормативам этому населенному пункту не положено, и к специалистам жителям приходится ездить в Оричи.
Еще в 2010 в поселке закрыли круглосуточный стационар на 70 коек и поликлинику. Мирнинская участковая больница превратилась в амбулаторию, принимающую и детей, и взрослых. Жители и тогда выражали недовольство, но добиться ничего не смогли. После известия о перепрофилировании объекта "Марадыковский" вопрос о доступности медицинского обслуживания вновь был поднят на встрече с представителями федеральной корпорации «РосРАО».
НАДЕЖДА ЛУСНИКОВА, ДЕПУТАТ МИРНИНСКОЙ ПОСЕЛКОВОЙ ДУМЫ:
«Планомерно уничтожалось оружие, и уничтожалась наша больница. Я приехала сюда в 73 году, было все - роддом, инфекционное отделение, а теперь ФАП, работают 2 врача и три санитарки. Восстановите, пожалуйста, эту больницу».
Присутствовавший на встрече глава регионального Минздрава напомнил, что в центральную районную больницу поступил специализированный автомобиль, который будет использоваться, в том числе, и для доставки мирнинцев на диспансеризацию в ЦРБ.
АНДРЕЙ ЧЕРНЯЕВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы сделаем в ближайшее время шаги, и вы увидите, в том числе, и дополнительное оборудование, чтобы что-то здесь с медициной получило развитие».
Обращение жителей Мирного обсуждали и в Общественной палате. Было отмечено, что специализированная помощь оказывается в Оричевской ЦРБ. Бригады специалистов выезжают в поселок раз в два месяца. Три дня в этом году работал мобильный флюорограф. Но этого недостаточно, считают общественники.
ТАМАРА АШИХМИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И население 4,5 тысячи человек в этом населенном пункте, и приближенные деревни, тоже густонаселенная часть, конечно, надо укреплять эту больницу, этот вопрос надо детально обсудить и найти пути решения».
ТАМАРА АШИХМИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это не дело, для такого поселка городского типа, тем более, что здесь будет какой-то объект».
Территории около будущего завода по утилизации отходов обещают включить в социальные программы госкорпорации «Росатом», вот только будет ли они касаться медицинского обслуживания, пока сказать не может никто.