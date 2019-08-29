В Кирове начали работу мобильные прививочные бригады.

В Кировской области началась прививочная кампания против гриппа.С 4 по 6 сентября и с 9 по 13 сентября санитарные автомобили будут работать на Театральной площади и на площадке у областной филармонии.Также всех желающих сделать прививку ждут у торговых центров на ул. Лепсе, 54 и ул. Ленина, 205.Время работы с 08.00 до 16.00.Акция «Бесплатная прививка от гриппа» проводится Кировским клинико-диагностическим центром. Перед прививкой каждый пациент пройдет медосмотр. Врач определит наличие или отсутствие противопоказаний для проведения вакцинации. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.После прививки защитные антитела в достаточном количестве появляются в организме уже через 10-14 дней. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в этом эпидемиологическом сезоне.Сделать прививку против гриппа также можно в поликлинике по месту жительства.