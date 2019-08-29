В Кировской области за неделю 2 человека заболели менингитом.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю 3266 жителей области заболели ОРВИ.Показатель заболеваемости на 17,8% ниже недельного эпидемического порога.Прирост числа больных в сравнении с предыдущей неделей составляет 19,4%. По данным лабораторного мониторинга рост заболеваемости объясняется циркуляцией вирусов негриппозной этиологии.Тем временем заболеваемость энтеровирусными инфекциями (ЭВИ) регистрируется выше среднемноголетнего уровня. Текущий сезон отличается активным выявлением медиками так называемых малых форм инфекции (ОРВИ, экзантемы, герпангины и другие).За август по области зарегистрировано 28 случаев энтеровирусных инфекций, из них среди детей – 26. У детей регистрируются ОРВИ, фарингиты, экзантемные формы, ОКИ, вызванные энтеровирусами.По оперативным данным за последнюю неделю зарегистрировано 2 случая серозного менингита среди взрослого населения.ЭВИ является только человек - больной или носитель возбудителя. ЭВИ часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или с пищей.Основнымиявляются водный и контактно-бытовой, дополнительным - воздушно-капельный при развитии у больных симптомов поражения верхних дыхательных путей.инфекции могут быть: сырая вода и приготовленный из неё лед, недостаточно обработанные овощи, фрукты, зелень, грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды, загрязненные энтеровирусами.ЭВИ может– в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться лихорадкой, слабостью, головными и мышечными болями.серозный вирусный менингит.менингита являются: острое начало заболевания с высокой лихорадкой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, боли в животе, у детей раннего возраста могут развиться судороги.