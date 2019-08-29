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В Кировской области сентябрь объявлен месяцем здорового сердца

В Кировской области сентябрь объявлен месяцем здорового сердца

Сегодня, 17:00
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Роман Четвериков

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смерти людей. Решению глобальной проблемы ежегодно посвящены профилактические акции. В Кировской области это, так называемый, месяц здорового сердца, которым объявлен сентябрь.

Врачи говорят, сердечно-сосудистые заболевания, как правило, возникают от неправильного образа жизни. Отсутствие регулярной физической нагрузки, вредные привычки, избыточный вес. В реальности факторов риска множество. В их числе и рацион питания, при котором многие злоупотребляют солью.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-КАРДИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Человеку для нормальной, полноценной жизни соли нужно совсем немного. Но у нас у многих на столах стоит солонка и мы дополнительной еду подсаливаем. И даже не задумываемся, что это один из провоцирующих факторов артериальной гипертензии».

Повышенное артериальное давление уже весомый повод задуматься о своем здоровье. В таком случае пациенту угрожают инсульт или инфаркт. Профессиональная медицинская помощь при первых признаках должна быть оказана человеку в течение 2 - 4 часов. Благодаря созданию сети сосудистых центров в Кировской области смертность снижается. Положительную динамику обеспечивает и реализация проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из направлений - переоснащение кардиологических отделений. Но, как считают специалисты, наличие современной медтехники пока не снимает всю остроту проблемы.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ, ГЛАВНЫЙ ВНЕШТАТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-КАРДИОЛОГ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Проблематика болезней системы кровообращения требует активного усилия со стороны самого человека. Поэтому, могу только сказать, что нужно проходить диспансеризацию. Это серьезный момент. Не рутинная вещь. Это на самом деле такой определенный скрининг».

В течение тематического месяца скрининг проведут и врачи-кардиологи. В поликлиниках и центрах здоровья они осмотрят и проконсультируют всех желающих, кто заинтересован в хорошей работе главного жизненного органа. У которого, к слову, есть и свой праздник. Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.

В Кировской области сентябрь объявлен месяцем здорового сердца

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