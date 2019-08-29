В Кировской области сентябрь объявлен месяцем здорового сердца

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смерти людей. Решению глобальной проблемы ежегодно посвящены профилактические акции. В Кировской области это, так называемый, месяц здорового сердца, которым объявлен сентябрь.Врачи говорят, сердечно-сосудистые заболевания, как правило, возникают от неправильного образа жизни. Отсутствие регулярной физической нагрузки, вредные привычки, избыточный вес. В реальности факторов риска множество. В их числе и рацион питания, при котором многие злоупотребляют солью.Повышенное артериальное давление уже весомый повод задуматься о своем здоровье. В таком случае пациенту угрожают инсульт или инфаркт. Профессиональная медицинская помощь при первых признаках должна быть оказана человеку в течение 2 - 4 часов. Благодаря созданию сети сосудистых центров в Кировской области смертность снижается. Положительную динамику обеспечивает и реализация проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одно из направлений - переоснащение кардиологических отделений. Но, как считают специалисты, наличие современной медтехники пока не снимает всю остроту проблемы.В течение тематического месяца скрининг проведут и врачи-кардиологи. В поликлиниках и центрах здоровья они осмотрят и проконсультируют всех желающих, кто заинтересован в хорошей работе главного жизненного органа. У которого, к слову, есть и свой праздник. Всемирный день сердца отмечается 29 сентября.