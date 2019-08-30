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В Кирове начали делать прививки от гриппа

В Кирове начали делать прививки от гриппа

Сегодня, 11:30
74
Юлия Шалаева

В Кирове началась прививочная кампания против гриппа. Прививку можно сделать не только в поликлинике по месту жительства, но и в специальных санитарных автомобилях.  

Сделать прививку от гриппа можно вот в таком специально оборудованном автомобиле. Пациентов здесь ждут врач-терапевт и медицинская сестра. Перед процедурой с человеком обязательно общаются, выявляя противопоказания.

АНАСТАСИЯ ЕФРЕМОВА, ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ:
«Спрашиваем, нет ли аллергии, измеряем давление, температуру. Подписываем согласие на прививку».

Прививку можно делать только здоровому человеку. Если пациент недавно перенес простудные заболевания ему рекомендуют прийти в другой раз. При себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

- Первый раз делаете?
- Каждый год делаю. Не болею гриппом уже несколько лет.

Акция "Бесплатная прививка от гриппа" проводится в нескольких точках города: автомобили дежурят у Филармонии, на улице Лепсе и на Театральной площади. Последняя точка у кировчан пользуется особой популярностью. Для некоторых - прийти и сделать прививку от гриппа - ежегодная осенняя традиция.

- Обязательно для здоровья всем это нужно. В прошлом году вот не делала - я и отболела.

По словам медиков, вакцинация является основным средством профилактики гриппа. После прививки защитные антитела в достаточном количестве появляются в организме уже через 10-14 дней. Именно поэтому прививаться рекомендуют в осенний период, чтобы не заболеть зимой или перенести болезнь в более легкой форме. Добавим, что мобильные прививочные бригады будут работать и на следующей неделе с 9 по 13 сентября с 8 до 16 часов.

В Кирове начали делать прививки от гриппа

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