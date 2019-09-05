Прямой эфир
06 сен 14:55 РСТ пояснила, кому снизят тариф за электричество 06 сен 19:30 Школу искусств затопило в седьмой раз 05 сен 17:45 В Метрограде осмотрели строительство детского сада 05 сен 14:50 МЧС провели учения в кировской школе №11 06 сен 11:24 Вести. Кировская область (Россия-1) 05.09.2019 05 сен 17:05 Кировчане участвовали в мировом рекорде по исполнению гимна России 06 сен 17:17 Казацкие дружины «Спас» и «Покров» помогут полицейским 06 сен 11:30 В Кирове начали делать прививки от гриппа 05 сен 11:15 Транспортная реформа в Кирове откладывается. 05 сен 09:50 В реку Вятку выпустили 8710 мальков стерляди.
11°C
$
65,43
72,22
12 сентября 00:47
11 сен 17:26 Кировские борцы начали сезон с Чемпионата области среди взрослых 11 сен 17:21 В регионе продолжается переселение граждан из аварийного жилья 11 сен 14:37 Художники из России и Италии приехали на традиционный Васнецовский пленэр 11 сен 11:09 В Воскресном храме Кырмыжа впервые за последние сто лет зазвучали голоса хора 11 сен 11:02 В микрорайоне Озерки завершился первый этап благоустройства парковой зоны 11 сен 10:59 Строительство детского сада в Нововятске 11 сен 10:56 В детский диагностический центр поступило новое оборудование 10 сен 17:18 В Кирове проходит региональный музыкальный фестиваль «Земляки. Возвращение на Вятку» 10 сен 17:16 Несколько сотен домов в Кирове не готовы к отопительному сезону 10 сен 17:15 В Новом Сергееве не работает уличное освещение
В детский диагностический центр поступило новое оборудование

В детский диагностический центр поступило новое оборудование

Вчера, 10:56
195
Иван Швецов

В сентябре в Кировский детский диагностический центр поступило новое оборудования для кабинета охраны зрения. Это аппараты для лечения близорукости, косоглазия, нарушений мышечного тонуса, астигматизма и других болезней глаз.

Новое оборудование - это, по-сути, зрительные тренажеры. Занятие на них помогает снять напряжение с глазных мышц и стимулирует правильную работу зрительных органов. Никогда еще в Кирове такое количество аппаратов не было одновременно представлено в кабинете охраны зрения.

ЭЛЬВИРА ДУДЫРЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДЕТСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
«Это не просто профилактика, это аппаратное лечение. Оно позволяет избежать дальнейшего развития заболевания».
 
Заниматься на тренажерах могут дети в возрасте от 5 лет, впрочем, есть и исключения - на некоторых можно заниматься и с малышами. Есть здесь лазерные тренажёры, улучшающие питание сетчатки глаза, аппараты, помогающие развить бинокулярное зрение.

ЛЮБОВЬ ЗЯЗЕВА, МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ:
«В данный момент кабинет охраны зрения посещают 55 детей, планируем расширить прием до 100 человек в день. Зрение у деток, особенно которые сидят за компьютером, страдает».
 
Основанием для посещения кабинета охраны зрения может быть и просто повышенная утомляемость глаз, вызванная постоянным чтением, что актуально в связи с началом учебного года. Дать направление на лечение может лечащий врач-офтальмолог.

В детский диагностический центр поступило новое оборудование

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама