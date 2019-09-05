В детский диагностический центр поступило новое оборудование

В сентябре в Кировский детский диагностический центр поступило новое оборудования для кабинета охраны зрения. Это аппараты для лечения близорукости, косоглазия, нарушений мышечного тонуса, астигматизма и других болезней глаз.Новое оборудование - это, по-сути, зрительные тренажеры. Занятие на них помогает снять напряжение с глазных мышц и стимулирует правильную работу зрительных органов. Никогда еще в Кирове такое количество аппаратов не было одновременно представлено в кабинете охраны зрения.Заниматься на тренажерах могут дети в возрасте от 5 лет, впрочем, есть и исключения - на некоторых можно заниматься и с малышами. Есть здесь лазерные тренажёры, улучшающие питание сетчатки глаза, аппараты, помогающие развить бинокулярное зрение.Основанием для посещения кабинета охраны зрения может быть и просто повышенная утомляемость глаз, вызванная постоянным чтением, что актуально в связи с началом учебного года. Дать направление на лечение может лечащий врач-офтальмолог.