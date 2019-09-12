В кировских лесах началась вакцинация диких животных

10 случаев заражения бешенством среди животных зарегистрировали в этом году на территории Кировской области. Чтобы остановить распространения заболевания, трижды в год специалисты проводят мероприятия по вакцинации. Как заставить дикое животное съесть лекарство?Так ветеринары раскладывают брикеты с вакциной в лесах и полях Кировской области. Аромат, который распространят внешняя часть брикета, состоящая из животных жиров, привлекает диких животных - которые постоянно находятся в поиске пищи.Эта вакцина вырабатывает в организме животного иммунитет к бешенству. Благодаря подобным вакцинациям год от года удается снижать число заболевших особей. Если в прошлом году на территории региона зарегистрировали 15 случаев заболевания бешенством, то в этом году - 10.Чаще всего болезни подвержены дикие животные - лисы и енотовидные собаки. Больных животные чаще всего не боятся выходить к людям.Если животное укусило человека или его питомца, специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачу - вовремя оказанная помощь может спасти жизнь. Также ветеринары настаивают - обязательно необходимо прививать от бешенства домашних животных.