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В кировских лесах началась вакцинация диких животных

В кировских лесах началась вакцинация диких животных

Сегодня, 11:11
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10 случаев заражения бешенством среди животных зарегистрировали в этом году на территории Кировской области. Чтобы остановить распространения заболевания, трижды в год специалисты проводят мероприятия по вакцинации. Как заставить дикое животное съесть лекарство?

ГРИГОРИЙ КУНОФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Вакцину размещаем мы в местах обитания диких плотоядных животных. В частности, этот лесной массив. Из расчета – 25 брикетов на тысячу гектар».

Так ветеринары раскладывают брикеты с вакциной в лесах и полях Кировской области. Аромат, который распространят внешняя часть брикета, состоящая из животных жиров, привлекает диких животных - которые постоянно находятся в поиске пищи.

ГРИГОРИЙ КУНОФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Внутри находится вакцина. В пластиковой упаковке. Животное, поедая приманку, прокусывает этот пакет, вакцина поступает в организм».

Эта вакцина вырабатывает в организме животного иммунитет к бешенству. Благодаря подобным вакцинациям год от года удается снижать число заболевших особей. Если в прошлом году на территории региона зарегистрировали 15 случаев заболевания бешенством, то в этом году - 10.

Чаще всего болезни подвержены дикие животные - лисы и енотовидные собаки. Больных животные чаще всего не боятся выходить к людям.

ГРИГОРИЙ КУНОФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЛЕЧЕБНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«В первую очередь клинические признаки характерные – это агрессивное поведение, обильное слюнотечение, шаткость походки. У городских жителей вызывать опасение должно уже то, что животное его не боится. Неадекватное поведение».

Если животное укусило человека или его питомца, специалисты рекомендуют сразу же обращаться к врачу - вовремя оказанная помощь может спасти жизнь. Также ветеринары настаивают - обязательно необходимо прививать от бешенства домашних животных.

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Мероприятия по вакцинации на территории Кировской области продлятся до 27 сентября. До этого времени планируют разложить 750 тысяч вакцин».

В кировских лесах началась вакцинация диких животных

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