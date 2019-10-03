Из кировских аптек пропал преднизолон — препарат, спасающий жизнь при отёке Квинке и анафилактическом шоке, астме, и ряде других заболеваний. Куда исчезло жизненно важное лекарство, есть ли препарат у скорой помощи и стационаров?
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Людям, которым врачи прописали преднизолон, уже не позавидуешь: такие уж у этого лекарства побочные эффекты. Но что поделать, при некоторых проблемах со здоровьем преднизолон незаменим. Как быть, если он исчез из аптек? Попробуем разобраться в проблеме».
Преднизолона нет не только в Кирове, но и по всей стране. Дефицит был создан искусственно: эксперты утверждают, что производители массово и под разными предлогами отказываются поставлять преднизолон - цены на него контролирует государство, поэтому продажа стала нерентабельной. Это не первый случай, когда препарат пропадает с прилавков аптек. 3 года назад преднизолон также исчезал из продажи.
- Преднизолон в продаже есть?
- Преднизолона нет.
- А давно ли он исчез?
- Месяца 2 точно.
- Преднизолон есть?
- Нет уже давненько.
- Препарата в городе нет нигде.
Преднизолон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то есть государство имеет право контролировать отпускную цену: в зависимости от производителя, она колеблется от 12 до 116 рублей за упаковку.
При этом преднизолон не включен в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который аптеки обязаны иметь в наличии. Поэтому отсутствие именно этого лекарства никак не волнует провизоров. Но преднизолон обязательно должен быть у
скорой помощи и в стационарах. Министерство здравоохранения Кировской области неоднократно выходило на торги, чтобы купить преднизолон, но покупки срывались по причине отсутствия предложений поставщиков. Несколько раз удавалось закупать преднизолон с помощью "прямых договоров".
ЕКАТЕРИНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ситуация совершенно не критическая, потому что есть ряд глюкокортикостероидов для альтернативной замены, в частности, метилпреднизолон. Он есть в аптечной сети региона, в том числе и для льготных категорий граждан. И препараты этой группы есть в медицинских организациях региона».
Ближайшие аналоги преднизолона из группы глюкокортикостероидов стоят намного дороже. Тот же метилпредназолон — почти 400 рублей за упаковку. Если вы привыкли к преднизолону, который стоит в 4 раза дешевле, это будет сильно бить по карману. Кроме того, у некоторых пациентов, привыкших именно к преднизолону и годами принимающих его, смена лекарства может вызывать аллергию и ряд других нежелательных побочных эффектов, поэтому замену препарата даже после того, как она согласована с лечащим врачом и подобрана новая дозировка, сложно назвать идеальным выходом из сложившейся ситуации. Выходом может быть только возвращение преднизолона на прилавки аптек, но когда это произойдет - пока неизвестно.