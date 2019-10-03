Из кировских аптек пропал преднизолон — препарат, спасающий жизнь при отёке Квинке и анафилактическом шоке, астме, и ряде других заболеваний. Куда исчезло жизненно важное лекарство, есть ли препарат у скорой помощи и стационаров?Преднизолона нет не только в Кирове, но и по всей стране. Дефицит был создан искусственно: эксперты утверждают, что производители массово и под разными предлогами отказываются поставлять преднизолон - цены на него контролирует государство, поэтому продажа стала нерентабельной. Это не первый случай, когда препарат пропадает с прилавков аптек. 3 года назад преднизолон также исчезал из продажи.Преднизолон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то есть государство имеет право контролировать отпускную цену: в зависимости от производителя, она колеблется от 12 до 116 рублей за упаковку.При этом преднизолон не включен в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который аптеки обязаны иметь в наличии. Поэтому отсутствие именно этого лекарства никак не волнует провизоров. Но преднизолон обязательно должен быть ускорой помощи и в стационарах. Министерство здравоохранения Кировской области неоднократно выходило на торги, чтобы купить преднизолон, но покупки срывались по причине отсутствия предложений поставщиков. Несколько раз удавалось закупать преднизолон с помощью "прямых договоров".Ближайшие аналоги преднизолона из группы глюкокортикостероидов стоят намного дороже. Тот же метилпредназолон — почти 400 рублей за упаковку. Если вы привыкли к преднизолону, который стоит в 4 раза дешевле, это будет сильно бить по карману. Кроме того, у некоторых пациентов, привыкших именно к преднизолону и годами принимающих его, смена лекарства может вызывать аллергию и ряд других нежелательных побочных эффектов, поэтому замену препарата даже после того, как она согласована с лечащим врачом и подобрана новая дозировка, сложно назвать идеальным выходом из сложившейся ситуации. Выходом может быть только возвращение преднизолона на прилавки аптек, но когда это произойдет - пока неизвестно.