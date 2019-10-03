Прямой эфир
04 окт 10:44 У подростков появилось новое опасное увлечение - снюсы 08 окт 11:08 Без отопления в Кирове остается 17 домов, без горячей воды более 30 04 окт 10:52 В областной Филармонии прошли торжественные мероприятия к Дню учителя 04 окт 17:34 В Кировской области создадут единую транспортную компанию 03 окт 17:36 В Краеведческом музее Слободского появился необычный экспонат - "Ведьмин залом" 04 окт 17:26 В Кирове проходит Слет поисковых отрядов ПФО 08 окт 17:34 В Кировской области начала курсировать электричка нового поколения 07 окт 10:32 Скончалась Заслуженный художник России Инна Широкова. 04 окт 10:33 МХК «Олимпия» сыграет с лидером конференции «Восток». 04 окт 14:53 В Кирове проходят всероссийские соревнования общества "Динамо" по самбо
3°C
$
64,74
71,3
10 октября 13:06
10 окт 12:00 Из кировских аптек пропал преднизолон 10 окт 11:04 Кировские школьники и студенты присоединились к акции в поддержку участников проекта «Театральное Приволжье» 10 окт 11:00 На одном из участков в садоводческом товариществе города Кирова появился автосервис 10 окт 10:56 Кировчане снова жалуются на странный запах от водопроводной воды 09 окт 17:39 Неравнодушные люди пытаются помочь кировчанину, который несколько лет живет в сарае рядом со сгоревшим домом 09 окт 17:37 В Кирове завершили благоустройство еще одной пешеходной зоны 09 окт 15:12 Выставка Петра Серкина в выставочном зале Вятского художественного музея 09 окт 14:01 «Родина» перед началом сезона может провести ещё один предсезонный сбор. 09 окт 12:09 Почему экологи хотят свернуть проект по раздельному сбору мусора? 09 окт 11:17 Жильцы дома №102а по улице Ленина жалуются на перебои электроэнергии после проведенного капремонта
Из кировских аптек пропал преднизолон

Из кировских аптек пропал преднизолон

Сегодня, 12:00
95
Иван Швецов

Из кировских аптек пропал преднизолон — препарат, спасающий жизнь при отёке Квинке и анафилактическом шоке, астме, и ряде других заболеваний. Куда исчезло жизненно важное лекарство, есть ли препарат у скорой помощи и стационаров?

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Людям, которым врачи прописали преднизолон, уже не позавидуешь: такие уж у этого лекарства побочные эффекты. Но что поделать, при некоторых проблемах со здоровьем преднизолон незаменим. Как быть, если он исчез из аптек? Попробуем разобраться в проблеме».

Преднизолона нет не только в Кирове, но и по всей стране. Дефицит был создан искусственно: эксперты утверждают, что производители массово и под разными предлогами отказываются поставлять преднизолон - цены на него контролирует государство, поэтому продажа стала нерентабельной. Это не первый случай, когда препарат пропадает с прилавков аптек. 3 года назад преднизолон также исчезал из продажи.

- Преднизолон в продаже есть?
- Преднизолона нет.
- А давно ли он исчез?
- Месяца 2 точно.
- Преднизолон есть?
- Нет уже давненько.
- Препарата в городе нет нигде.

Преднизолон входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то есть государство имеет право контролировать отпускную цену: в зависимости от производителя, она колеблется от 12 до 116 рублей за упаковку.
При этом преднизолон не включен в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, который аптеки обязаны иметь в наличии. Поэтому отсутствие именно этого лекарства никак не волнует провизоров. Но преднизолон обязательно должен быть у

скорой помощи и в стационарах. Министерство здравоохранения Кировской области неоднократно выходило на торги, чтобы купить преднизолон, но покупки срывались по причине отсутствия предложений поставщиков. Несколько раз удавалось закупать преднизолон с помощью "прямых договоров".

ЕКАТЕРИНА ВИДЯКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ситуация совершенно не критическая, потому что есть ряд глюкокортикостероидов для альтернативной замены, в частности, метилпреднизолон. Он есть в аптечной сети региона, в том числе и для льготных категорий граждан. И препараты этой группы есть в медицинских организациях региона».

Ближайшие аналоги преднизолона из группы глюкокортикостероидов стоят намного дороже. Тот же метилпредназолон — почти 400 рублей за упаковку. Если вы привыкли к преднизолону, который стоит в 4 раза дешевле, это будет сильно бить по карману. Кроме того, у некоторых пациентов, привыкших именно к преднизолону и годами принимающих его, смена лекарства может вызывать аллергию и ряд других нежелательных побочных эффектов, поэтому замену препарата даже после того, как она согласована с лечащим врачом и подобрана новая дозировка, сложно назвать идеальным выходом из сложившейся ситуации. Выходом может быть только возвращение преднизолона на прилавки аптек, но когда это произойдет - пока неизвестно.

Из кировских аптек пропал преднизолон

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама