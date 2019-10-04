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В областной больнице появилось новое современное оборудование для сердечников

В областной больнице появилось новое современное оборудование для сердечников

Вчера, 17:42
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Артем Макаров

В областной больнице появилось новое оборудование. Благодаря ангиографу за сутки удалось спасти жизнь семерым. Как чувствуют себя пациенты, и какие возможности предоставляет медицинский комплекс?

Проблемы с сердцем у Анатолия Левицкого давно. В 2005-м году он перенес инфаркт. Вчера Анатолий Михайлович снова почувствовал себя плохо. Сразу же обратился к медикам.

АНАТОЛИЙ ЛЕВИЦКИЙ:
«Скорую вызвал. На скорой привезли. Врачи приняли, сразу обследование сделали».

Сейчас пациент сердечно-сосудистого центра областной больницы чувствует себя хорошо. Ночью Анатолию Левицкому была сделана операция. Врачи использовали современный медицинский комплекс. Этот ангиограф был установлен два дня назад. За это время при помощи этого оборудования удалось спасти жизнь семерым. Врачи используют весь потенциал этого комплекса.

СЕРГЕЙ БАКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Сегодня уже в круглосуточном режиме самостоятельно работали всю ночь. Их дела говорят сами за себя. Они прекрасно ориентируются в этой сложной технике».

Ангиограф, в отличие от классического рентгенологического метода, позволяет исследовать кровеносную систему без лишних хирургических вмешательств, при помощи компьютерной томографии. Медики будут использовать ангиограф не только при экстренных, но и плановых операциях.

СЕРГЕЙ БАКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ:
«Это не только стентирование, в плановом порядке, коронарных артерий, но и сложных нарушений ритма. И стентирование периферических артерий и лечение критической ишемии».

Этот комплекс поступил по федеральной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Добавим, это уже третий ангиограф в Кировской областной клинической больнице.

В областной больнице появилось новое современное оборудование для сердечников

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