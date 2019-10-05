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В Кирове проходит месячник психического здоровья

В Кирове проходит месячник психического здоровья

Сегодня, 14:47
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Александра Гуляева

В октябре отмечается международный день психического здоровья. В Кировской области проблеме психического здоровья решили посвятили весь месяц октябрь. Специалисты отвечают на вопросы на прямых линиях, а в школах проводят тематические собрания.

- Сначала правой ручкой. Большим пальчиком. Указательным.

Казалось бы, обычная игра на песке - но на самом деле психологический тренинг. Так дети прорабатывают травмирующие ситуации и ищут пути решения. Рядом тренажер для арт-терапии и бассейн из шариков. Такие занятия с психологом здесь проводятся для всех малышей. По словам специалистов, в последние годы из-за использования гаджетов психика многих детей меняется.

ЕКАТЕРИНА ПЕТУШКОВА, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ДЕТСКОГО САДА №20:
«Тревожность становится выше. Дети становятся более тревожными. С речью возникают большие очень трудности у детей. Память становится достаточно низкая. Приходится над этими особенно работать проблемами».

А вот тревогу у родителей и педагогов сейчас вызывает поведение школьников: среди подростков стало популярно употребление жевательных смесей, высокое содержание никотина в которых опасно для здоровья. По мнению психологов, чаще всего таким опасным увлечениям подвержены дети, которым не хватает присмотра, и они много времени проводят на улице.

ВЕРА ЖУКОВСКАЯ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Г.КИРОВА:
«Конечно, на лицо бывает – ребенок становится более раздражительным, у него теряется интерес к учебе, у него какое-то становится апатичное отношение к школе, к коллективу школьному, его устраивают те дети, с которыми он занимается какими-то такими вот делами».

АЛЕКСАНДРА ГУЛЯЕВА:
«День психического здоровья учредили 28 лет назад с целью привлечения внимания к проблемам заболеваний психики. Ведь по данным всемирной организации здравоохранения от таких заболеваний страдает каждый пятый человек на Земле».

А в Кировской области одно из самых распространенных психических заболеваний - это неврозы.

НИКОЛАЙ ЗАХАРОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ ДИСПАНСЕРНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ:
«Понятие невроза – неоднозначное, бывают различные формы невротических состояний. Конечно, это ощущение неблагополучия. Это может быть снижение настроения, снижение работоспособности, это нарушение сна, это проявление каких-то тревожных состояний».

При появлении подобных признаков специалисты советуют обращаться к психологу или психиатру. А в Министерстве здравоохранения 25 октября пройдет прямая линия по вопросам оказания психиатрической помощи.

Задать вопрос можно будет по телефону 38-13-23.

В Кирове проходит месячник психического здоровья

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