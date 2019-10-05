В Кирове проходит месячник психического здоровья

В октябре отмечается международный день психического здоровья. В Кировской области проблеме психического здоровья решили посвятили весь месяц октябрь. Специалисты отвечают на вопросы на прямых линиях, а в школах проводят тематические собрания.Казалось бы, обычная игра на песке - но на самом деле психологический тренинг. Так дети прорабатывают травмирующие ситуации и ищут пути решения. Рядом тренажер для арт-терапии и бассейн из шариков. Такие занятия с психологом здесь проводятся для всех малышей. По словам специалистов, в последние годы из-за использования гаджетов психика многих детей меняется.А вот тревогу у родителей и педагогов сейчас вызывает поведение школьников: среди подростков стало популярно употребление жевательных смесей, высокое содержание никотина в которых опасно для здоровья. По мнению психологов, чаще всего таким опасным увлечениям подвержены дети, которым не хватает присмотра, и они много времени проводят на улице.А в Кировской области одно из самых распространенных психических заболеваний - это неврозы.При появлении подобных признаков специалисты советуют обращаться к психологу или психиатру. А в Министерстве здравоохранения 25 октября пройдет прямая линия по вопросам оказания психиатрической помощи.Задать вопрос можно будет по телефону 38-13-23.