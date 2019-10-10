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О тонкостях и новшествах оформления листа нетрудоспособности

О тонкостях и новшествах оформления листа нетрудоспособности

Вчера, 15:27
424
Альбина Самигуллина
О тонкостях и новшествах оформления листа нетрудоспособности

Больничный - дело непростое. Нередко между работодателем и работником возникают недоразумения по этому поводу. О тонкостях и новшествах оформления листа нетрудоспособности - в нашем следующем сюжете.

Все социальные выплаты гарантируются законодательством РФ. Любой работник в случае болезни может получить денежные выплаты в качестве компенсации заработной платы. Основанием для выплаты является листок временной нетрудоспособности или, проще говоря, больничный лист, оформляемый в медицинском учреждении. При его заполнении часто бывают ошибки, но в одном случае лист придётся менять, а в другом - ошибки допустимы.

МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Строка "место работы" заполняется в медицинской организации со слов пациента, во многих случаях, нельзя исключить, что работник даже не представляет правильное название, поэтому на эту строку, на правильность её оформления, в принципе, внимания особого не обращается».

Верное наименование организации заполняется бухгалтером в части под обозначением: "заполняется работодателем", и поэтому при неверном заполнении поля врачом или самим работником, замены больничного листа не потребуется. Но если всё-таки работодатель отказывается принимать такой больничный лист, то действует следующее:

ИРИНА ЩЕКОТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ №5:
«Если у человека написано неправильно место работы, врач имеет право отказать пациенту в выдаче дубликата, почему? Потому что место работы врач пишет со слов пациента».

А вот если в части под обозначением "заполняется врачом медицинской организации" будут обнаружены ошибки, касаемые личных данных пациента, сроков больничного, то в таком случае поликлиника будет обязана его поменять.

МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Вот такая форма бланка листка нетрудоспособности, о которой мы говорим, это отмирающее, это вчерашний день, по сути, бумага - это бумага, её можно купить, условно говоря, в подземном переходе, можно подделать, могут быть ещё какие-то проблемы, может быть испорчен».

Поэтому в России уже два года действует система электронных листов нетрудоспособности. Он автоматический, пациенту необходимо лишь знать его номер, который выдается в мед. учреждении. Стороне работодателя для этого также необходимо выполнить определённые действия.

МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Вариантов несколько: первый вариант - это личный кабинет страхователя на сайте нашем Фонда социального страхования, там есть личный кабинет страхователя, личный кабинет застрахованного лица, то есть всё это можно посмотреть; второй вариант - через бухгалтерские программы, которыми пользуется работодатель».
 
Такой системой пользуется больше 10% работодателей. А с 1 января 2020 года Кировскую область ожидают глобальные изменения: регион присоединяется к пилотному проекту "Прямые выплаты", суть которого в том, что пособия будут назначаться и выплачиваться не бухгалтерией организации, а фондом социального страхования.

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