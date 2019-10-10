Больничный - дело непростое. Нередко между работодателем и работником возникают недоразумения по этому поводу. О тонкостях и новшествах оформления листа нетрудоспособности - в нашем следующем сюжете.Все социальные выплаты гарантируются законодательством РФ. Любой работник в случае болезни может получить денежные выплаты в качестве компенсации заработной платы. Основанием для выплаты является листок временной нетрудоспособности или, проще говоря, больничный лист, оформляемый в медицинском учреждении. При его заполнении часто бывают ошибки, но в одном случае лист придётся менять, а в другом - ошибки допустимы.Верное наименование организации заполняется бухгалтером в части под обозначением: "заполняется работодателем", и поэтому при неверном заполнении поля врачом или самим работником, замены больничного листа не потребуется. Но если всё-таки работодатель отказывается принимать такой больничный лист, то действует следующее:А вот если в части под обозначением "заполняется врачом медицинской организации" будут обнаружены ошибки, касаемые личных данных пациента, сроков больничного, то в таком случае поликлиника будет обязана его поменять.Поэтому в России уже два года действует система электронных листов нетрудоспособности. Он автоматический, пациенту необходимо лишь знать его номер, который выдается в мед. учреждении. Стороне работодателя для этого также необходимо выполнить определённые действия.Такой системой пользуется больше 10% работодателей. А с 1 января 2020 года Кировскую область ожидают глобальные изменения: регион присоединяется к пилотному проекту "Прямые выплаты", суть которого в том, что пособия будут назначаться и выплачиваться не бухгалтерией организации, а фондом социального страхования.