Больничный - дело непростое. Нередко между работодателем и работником возникают недоразумения по этому поводу. О тонкостях и новшествах оформления листа нетрудоспособности - в нашем следующем сюжете.
Все социальные выплаты гарантируются законодательством РФ. Любой работник в случае болезни может получить денежные выплаты в качестве компенсации заработной платы. Основанием для выплаты является листок временной нетрудоспособности или, проще говоря, больничный лист, оформляемый в медицинском учреждении. При его заполнении часто бывают ошибки, но в одном случае лист придётся менять, а в другом - ошибки допустимы.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Строка "место работы" заполняется в медицинской организации со слов пациента, во многих случаях, нельзя исключить, что работник даже не представляет правильное название, поэтому на эту строку, на правильность её оформления, в принципе, внимания особого не обращается».
Верное наименование организации заполняется бухгалтером в части под обозначением: "заполняется работодателем", и поэтому при неверном заполнении поля врачом или самим работником, замены больничного листа не потребуется. Но если всё-таки работодатель отказывается принимать такой больничный лист, то действует следующее:
ИРИНА ЩЕКОТОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ №5:
«Если у человека написано неправильно место работы, врач имеет право отказать пациенту в выдаче дубликата, почему? Потому что место работы врач пишет со слов пациента».
А вот если в части под обозначением "заполняется врачом медицинской организации" будут обнаружены ошибки, касаемые личных данных пациента, сроков больничного, то в таком случае поликлиника будет обязана его поменять.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Вот такая форма бланка листка нетрудоспособности, о которой мы говорим, это отмирающее, это вчерашний день, по сути, бумага - это бумага, её можно купить, условно говоря, в подземном переходе, можно подделать, могут быть ещё какие-то проблемы, может быть испорчен».
Поэтому в России уже два года действует система электронных листов нетрудоспособности. Он автоматический, пациенту необходимо лишь знать его номер, который выдается в мед. учреждении. Стороне работодателя для этого также необходимо выполнить определённые действия.
МИХАИЛ КОНОНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:
«Вариантов несколько: первый вариант - это личный кабинет страхователя на сайте нашем Фонда социального страхования, там есть личный кабинет страхователя, личный кабинет застрахованного лица, то есть всё это можно посмотреть; второй вариант - через бухгалтерские программы, которыми пользуется работодатель».
Такой системой пользуется больше 10% работодателей. А с 1 января 2020 года Кировскую область ожидают глобальные изменения: регион присоединяется к пилотному проекту "Прямые выплаты", суть которого в том, что пособия будут назначаться и выплачиваться не бухгалтерией организации, а фондом социального страхования.